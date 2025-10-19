موتو جي بي: فرنانديس يحقق فوزه الأول في أستراليا

الرياص - اسماء السيد - Phillip Island (أستراليا) : حقق الإسباني راوول فرنانديس فوزه الأول هذا الموسم في بطولة العالم للدرجات النارية فئة موتو جي بي خلال جائزة أستراليا الكبرى الأحد، بينما أنهى الإسباني مارك ماركيس السباق في المركز الرابع معززا حظوظه في إنهاء الموسم بالمركز الثاني.

على حلبة فيليب آيلاند، استفاد درّاج تراكهاوس ريسينغ من عقوبتين بـ"لفة طويلة" فُرضتا على الإيطالي ماركو بيتزيكي، ليعبر خط النهاية بفارق 1.418 ثانية أمام الإيطالي الآخر فابيو دي جانانتونيو.

وجاء بيتزيكي الذي فاز بسباق السرعة المؤلف من 13 لفة السبت، في المركز الثالث ليكمل منصة التتويج.

واحتل الإسباني بيدرو أكوستا المركز الخامس، متقدما على الإيطالي لوكا ماريني والإسباني أليكس رينس، بينما حلّ الوافد الإسباني الجديد فيرمين ألدغوير، الفائز بجائزة إندونيسيا الكبرى قبل أسبوعين، في المركز الرابع عشر.

وعلى الرغم من أن فرنانديس خطف الأضواء بتحقيقه أول انتصار له في سباقه الـ76 في الجائزة الكبرى، فإن ماركيس اقترب بشكل كبير من ضمان مركز الوصافة خلف شقيقه المصاب مارك ماركيس في ترتيب بطولة العالم، مع تبقّي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

منحه المركز الرابع 13 نقطة ليرفع رصيده إلى فارق 97 نقطة عن بيتزيكي، مع بقاء 111 نقطة ممكنة في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم المكوّن من 22 سباقا، في ماليزيا، البرتغال وإسبانيا.

أما الإيطالي فرانشيسكو بانيايا بطل العالم مرتين مع دوكاتي، فقد تعرّض لسقوط قبل أربع لفات من النهاية ليختتم أسبوعا مخيبا، بعد أن عانى طيلة عطلة نهاية الأسبوع من اهتزازات غامضة في دراجته، وهي المشكلة ذاتها التي واجهها في إندونيسيا بعد أسبوع من فوزه المزدوج في سباقي اليابان.

وبخروجه دون نقاط، تراجع بانيايا إلى المركز الرابع في ترتيب السائقين خلف بيتزيكي.

وكان مارك ماركيس تُوّج بطلا للعالم في اليابان، لكنه غاب عن سباق أستراليا بعد الحادث الذي تسبّب به بيتزيكي في إندونيسيا الذي أدى إلى إصابة الإسباني وحاجته إلى عملية جراحية في الكتف.