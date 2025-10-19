تزوجت الفن وورثت القوة من والدتي: أبرز تصريحات منة شلبي في أول لقاء بعد تكريمها بالإنجاز الإبداعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النجاح والسعادة خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما توج مشوارها الفني التي تجاوز العشرين عامًا بتكريم الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ويعتبر هذا التكريم واحدًا من التكريمات المهمة في مشوارها الفني، خاصةً وأنه حصل عليه قبلها أسماء كبيرة في السينما لعل أبرزها عادل إمام، محمود حميدة، وأحمد السقا.

وعلى هامش المهرجان أجرت منة شلبي لقاء خاصًا مع الإعلامية لميس الحديدي تحدثت فيه من قلبها عن العديد من المحطات في مشوراها الفني إلى جانب تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية.

الإنجاز الإبداعي تكريم ذو قيمة كبيرة

تأثر منة شلبي بوالدتها زيزي مصطفى

في بداية اللقاء، أكدت منة شلبي أن التكريم يعني لها الكثير، وتشعر بالفخامة في كلمتي الإنجاز الإبداعي، وقالت نصاً: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري، وكل دور عملته بمثابة ابني أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته فهو بالنسبة لي مثل ابني".أكدتأنها تأثرت بوالدتها الفنانة زيزي مصطفى بشكلٍ كبير، خاصةً وأنها شخصية خاصة وقالت عنها: "عيشتي مع أمي خلتني من وأنا صغيرة طول الوقت بسمع أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والمزيكا والأفلام، وكنا نمتلك مكتبة أفلام كبيرة، وبالتالي أصبحت الثقافة السينمائية والموسيقى جزءًا من وجداننا وحياتنا".

وتابعت: "أمي سيدة قوية وصلبة، مثلت وأنتجت ورقصت، وعملت حاجات كتير في حياتها، وفي الوقت نفسه كانت في البيت ست جدًا، تهتم ببيتها وحياتها ومن حولها"، وأكدت أنها ورثت القوة والصلابة من والديها، فوالدها أيضاً له تأثير على تكوين شخصيتها رغم أنه غير معروف في الوسط الفني.

محطات فارقة في مشوارها الفني

مشوارالفني اختلف كثيراً منذ بدايتها وحتى الآن، وقالت أنها في بدايتها كانت شابة صاحبة 16 عامًا كل همها خوض التجربة الجديدة، ورغم ذلك فهي تعتبر "الساحر" مع الراحل مع محمود عبد العزيز نقطة فارقة في حياتها باعتباره أول عمل يعرفها بالجمهور.

كما أن بحب السيما مع ليلى علوى ومحمود حميدة من التجارب التي أثرت في مشوارها، وبعدها أحلى الأوقات، لكن منة ترى أن فيلم "نوراه" من المحطات الفارقة والمؤثرة في مشوارها الفني، وقدمته بشكل مختلف وجعل لها مكانة فنية مختلفة، وعلى الرغم من أنه ليس فيلماً جماهيرياً، لكنها أصرت على تقديمه لأنه فيلم إنساني سيظل خالداً لكل محبي السينما.

وأكدت منة شلبي أن الفن لا يقتصر فقط على كونه مرآة تعكس الواقع، بل يمتد دوره ليشمل تقديم عوالم مختلفة تمس مشاعر الجمهور وتلبي احتياجاته النفسية والوجدانية، قائلة: "الفن مش بس مرآة للمجتمع.. الفنان كمان ممكن يكون مبشر، يقدم رؤية وحياة وأمل، مش مجرد انعكاس للواقع".

وفيما يتعلق بضمان نجاح الأعمال الفنية، أكدت منة أنها تبذل أقصى مجهود لديها أثناء التصوير والتحضير للعمل، لكن نجاح الأعمال جماهيرياً وتحقيق إيرادات عالية ليس في يديها، وكثير من النجاحات تأتي صدفة وضربة حظ.

متى لمست منة نجاحها في الشارع؟

أكدتأن أكثر ما يعني لها حب الجمهور وارتباطه بها، وأكدت أنها لاحظت ذلك بعد تجربة مسلسل "أين قلبي" مع يسرا. وبعد عرض المسلسل وأثناء تصوير فيلم "فيلم هندي" وجدت مجموعة من الأطفال يجرون وراءها وينادون باسم توحة، ذلك إلى جانب العديد من المواقف مع الجمهور في الشارع التي أكدت على نجاحها ومعرفة الجمهور لها.

وأوضحت منة أنها أصبحت تدرك تماماً قيمتها الفنية التي وصلت لها، لكنها تترك هذه القيمة على باب الاستديو، لأنه من الضروري أن تظل هاوية حتى تقدم أفضل ما لديها وتذاكر الشخصية التي تلعبها لتقدمها بأفضل شكل ممكن.

