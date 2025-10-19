الخارجية البريطانية تعلن عن وظيفة سفير شاغرة لدى أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن وظيفة شاغرة لشغل منصب سفير جديد للولايات المتحدة خلفًا لللورد بيتر ماندلسون الذي أقيل من منصبه في شهر سبتمبر الماضي.

أقيل ماندلسون وهو أحد مهندسي حزب العمال البريطاني الحاكم، بعد نحو عام من تعيينه سفيرا في واشنطن إثر الكشف عن مدى صداقته مع الملياردير الأميركي المنتحر جيفري إبستين، المتورط بالمتحرش بالأطفال.

ولم تُعيّن الحكومة بديلًا فورًا له، لكنها بدأت العمل الآن. وظهر إعلان وظيفة على موقع وظائف الخدمة المدنية يبحث عن سفير جديد للولايات المتحدة، مع تحديد تاريخ بدء العمل "أوائل عام 2026".

يتراوح الراتب لـ"أكبر وأكثر مناصب رئيس البعثة تعقيدًا في وزارة الخارجية والتنمية الدولية" بين 155,000 و174,000 جنيه إسترليني سنويًا لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وتبحث وزارة الخارجية البريطانية عن شخص يتمتع بخبرة "قيادية واثقة وجذابة ومسؤولة" في "فرق عمل كبيرة ومتنوعة تابعة للحكومة البريطانية في الخارج".

وحسب الإعلان، يجب أن يكون المتقدم "متعاونًا استثنائيًا" وله "سجل حافل بالنجاحات في كسب ثقة الوزراء وكبار القادة".

كما يُدرج الإعلان "الحكمة السياسية" كشرط أساسي للوظيفة، بالإضافة إلى "خبرة حالية أو سابقة في الحكومة البريطانية على مستوى رفيع".

والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 2 نوفمبر، على أن تُجرى المقابلات بعد أسبوع. يجب أن يحصل المتقدم النهائي على موافقة كل من وزير الخارجية ورئيس الوزراء، رهنًا بالتدقيق الأمني.

وحذر الإعلان المتقدمين من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطلب سيُعتبر انتحالًا.