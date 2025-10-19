حنان مطاوع توضّح للجمهور حقيقة انزعاجها من مطاردتها مع ابنتها

حنان مطاوع: "مديري هو الجمهور"

حنان مطاوع توضّح دوافع تصرُّفها

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

حنان مطاوع في موسم رمضان 2026

"المصيدة" مكوّن من 15 حلقة

حنان مطاوع تُشارك في مهرجان الجونة

https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 08:04 مساءً - كشفت الفنانةعن السبب الحقيقي وراء انفعالها على بعض الأشخاص داخل السينما خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الانتقادات التي طالتها بسبب تعامُلها مع الجمهور، والتي وصفها البعض بـ: طريقة غير لائقة.وقالتفي لقاء مصوّر على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إنها تكون سعيدة للغاية بالتقاط الصور مع الجمهور والناس في أيّ مكان. وعن الذي جعلها تشعر بالانزعاج، قالت: "اللي ضايقني بعض الناس ماسكة موبايلات عايزة تلتقط صورة عشان تزوّد الريتش على صفحاتها".وتابعت: "الناس ليل نهار وبتتصور معايا وممتنة أن الناس عرفاني أو عايزة تتصور معايا، عايزة أحطها على راسي من فوق، لكن اللي تجري ورايا وأقولهم أنا مش تبع حدث، هما همهم عايزين يصوروني عشان يكتبوا شاهد قبل الحذف، أنا مليش غير الناس، وكل حد بيبقى ليه مدير، ومديري هو الجمهور. والحقيقة عمري ما حصلي أيّ مضايقات من الناس، أنا بتونّس وبتحامى فيهم وبدّفى بيهم، وأنا بقالي 8 شهور قاعدة في البيت من بعد آخر عمل عملته (حياة أو موت) و(صفحة بيضاء)".وعن سبب تصرُّفها غير المتوقّع، قالت: "الفكرة أنا كنت رايحة خروجة أسرية ومع بنتي وصحابها وأمهات، وأنا مش عايزاهم يحصل لهم صدمة، أنا مليش دعوة بالحدث اللي كان حاصل في عرض الفيلم، واللي ضايقيني عمره ما يبقى من الناس أو الصحفيين اللي بكن ليهم كل الاحترام والتقدير".يشار إلى أن حنان مطاوع ستشارك في رمضان 2026 من خلال مسلسل "المصيدة". وهو من تأليف يحيى حمزة. وإخراج مصطفى أبوسيف. وإنتاج ممدوح شاهين. حيث تشهد تلك الأيام معاينة أماكن التصوير، وتسكين باقي الأدوار، على أن ينطلق التصوير نهاية شهر أكتوبر الجاري، أو مطلع شهر نوفمبر على أقصى تقدير، فور عودة حنان مطاوع من مدينة الجونة، واكتمال مرحلة التحضيرات. ليُصبح من ضمن المسلسلات الأولى التي تدخل مرحلة التصوير، المُقرر عرضها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.مسلسلالجديد، مكوّن من 15 حلقة فقط، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية التي لا تخلو من الإثارة والتشويق؛ حيث ستطل حنان على جمهورها في رمضان المُقبل، بشخصية جديدة ومختلفة، تستغرق وقتاً من التحضير والبروفات.وتتواجدفي مدينة الجونة حاليّاً؛ حيث تُشارك في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والمُقامة حتى يوم 24 أكتوبر، من خلال فيلم "عيد ميلاد سعيد"، والذي شهد افتتاح فعاليات الدورة الجديدة.اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد- Happy Birth Day" لافتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه عالمياً خلال عرضه الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي 2025 بالولايات المتحدة، أحد أبرز المهرجانات العالمية التي أسسها النجم روبرت دي نيرو. وقد فاز الفيلم هناك بثلاث جوائز رئيسية، هي: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة، وحصلت عليها سارة جوهر، التي تخوض بالفيلم أولى تجارِبها في الأفلام الروائية الطويلة.تدور أحداث الفيلم حول الطفلة توحة، التي تعمل خادمة صغيرة في منزل أسرة ثرية، وتنشأ بينها وبين ابنة الأسرة نيللي علاقة إنسانية مؤثّرة، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً معنى الاحتفال بيوم ميلادها، إلا أنها تقرر تنظيم حفل صغير لصديقتها، في محاولة لبثّ الفرح في حياة الآخرين، بينما تُخفي بداخلها شوقاً طفولياً صادقاً لأن تحتفل بيوم كهذا ذات مرة.يشارك في بطولة الفيلم: نيللي كريم، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف، خديجة أحمد. والعمل إنتاج مشترك بين كلٍّ من محمد دياب، أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، إلى جانب النجم العالمي جيمي فوكس الذي يشارك في الإنتاج، في تجرِبة استثنائية تمزج بين السينما المصرية والعالمية.اقرأي أيضاً: الجونة السينمائي يفتتح دورته الثامنة بفيلم عيد ميلاد سعيد لـ نيللي كريم وحنان مطاوع

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».