الممثل التركي إبراهيم يلديز يفوق من الغيبوبة بعد شهرين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في أغسطس الماضي، ورغم درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن عاصفة رعدية ورياح قوية اجتاحت اسطنبول اقتلعت عدة أشجار من جذورها بسبب شدة الرياح، ولسوء الحظ كان الممثل الشاب إبراهيم يلديز يتنزه في إحدى الحدائق العامة، وحاول أن يلتقط كرسي طار بسبب الرياح، ولكن سقطت عليه إحدى الأشجار ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ودخوله في غيبوبة.

إبراهيم يلديز يستعيد عافيته بعد شهرين من الحادث

Genç oyuncu İbrahim Yıldız sokak ortasında ağır yaralanmıştı:



Yeni gelişmehttps://t.co/YpuHcPtpkn — Mücadele (@MucadeleGzt) October 18, 2025

— Mücadele (@MucadeleGzt)

قرابة الشهرين، كانت حالة إبراهيم يلديز، الممثل الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، متدهورة، وظل محجوز في العناية المركزة، ولم تصل أخبار كثيرة عنه، حتى تم الإعلان أخيراً أن يلديز فاق من الغيبوبة، ورغم أن حالته مازالت غير مستقرة ولم يخرج بعد من المستشفى ولكن الأمور تحسنت عن قبل.

وأوضحت الصحف التركية أن يلديز سوف يخضع خلال الفترة القادمة لعدد من العمليات الجراحية، ورحلة طويلة نوعًا ما من التأهيل البدني حتى يستعيد عافيته تمامًا، ما يؤكد أن عودته لمواصلة أعماله السينمائية والتلفزيونية سوف تُأجل لأجل غير مسمى.

ويذكر أن الحادث وقع في منطقة كارتال باسطنبول في 15 أغسطس، وتلقت الشرطة والإسعاف بلاغات من شهود عيان يومها، ووصلت فرق الشرطة والطوارئ الطبية إلى مكان الحادث، وأثناء الفحوصات التي أجرتها الشرطة تبين أن المصاب هو الممثل التركي الشاب إبراهيم يلديز، كما أوضحت حينها الفرق الطبية أن يلديز انتشله المارة من تحت الشجرة، وأنه مصاب بجروح بالغة، وفُتح تحقيق في الحادثة وقتها.

للمزيد: نسليهان أتاغول.. مسيرة نجمة تركية صنعت حضورها العالمي من مسلسل حب أعمى

من هو إبراهيم يلديز؟

ولدفي تركيا يوم 26 مايو 1998، وشارك الممثل الشاب في العديد من الأعمال الفنية على الرغم من صغر سنه، ومن أبرز أعماله: مسلسل "اسمعني" لعام 2022، مسلسل "ذات مرة في قبرص" لعام 2021، مسلسل "نجمة الشمال" لعام 2020، مسلسل "قلب واحد" لعام 2019، وفي عام 2015 شارك في المسلسل الشهير "القرن العظيم: كوسيم"

للمزيد: فرح زينب عبد الله.. مسيرة مُتميزة ونجاح مُبكر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"