تكنولوجيا: جميع ألوان OnePlus 15 و OnePlus Ace 6 تنكشف رسميًا قبل الإطلاق في 27 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة OnePlus في وقت سابق من هذا العام اعتمادها أسلوب تصميم جديد لهواتفها القادمة. وبعد أن قدّمت OnePlus 13 وOnePlus Ace 5 بتصميم دائري لوحدة الكاميرا، قررت الشركة هذه المرة الانتقال إلى تصميم مربع أكثر حدة وعصرية.

ومن المقرر إطلاق OnePlus 15 وOnePlus Ace 6 رسميًا في الصين يوم 27 أكتوبر. وقبل هذا الموعد، كشفت الشركة رسميًا عن جميع الألوان التي ستتوفر بها الأجهزة الجديدة.

يأتي هاتف OnePlus 15 الرائد بثلاثة خيارات لونية: البيج والأسود والبنفسجي. يُعد اللون البيج مميز لهذا الإصدار، إذ يعتمد إطارًا معدنيًا بتقنية النانو سيراميك المستخدمة في صناعات الفضاء، مما يمنحه ملمسًا فريدًا ومظهرًا فاخرًا.

وتشير تسريبات سابقة إلى أن نسخة اللون البيج تزن 211 جرامًا، بينما يبلغ وزن النسختين الأخريين 215 جرامًا لكل منهما. وتصف الشركة اللون الأسود بأنه أغمق تشطيب أنتجته حتى الآن، في حين يمنح البنفسجي الهاتف طابعًا أكثر مرحًا وحيوية.

أما هاتف OnePlus Ace 6 الاقتصادي، فيتوفر هو الآخر بثلاثة ألوان: الفضي والأبيض والأسود، يتميز خيار اللون الفضي بوجود شعار “Ace” بارز على الجهة الخلفية مع نقش بخطوط مميزة، بينما تأتي النسختان الأخريان بتصميم مطفي أنيق وأكثر هدوءًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الألوان مخصصة للسوق الصيني، وقد تختلف الخيارات عند طرح النسخ العالمية. وتشير الشائعات إلى احتمال إطلاق OnePlus 15 عالميًا في شهر نوفمبر.

