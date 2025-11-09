تكنولوجيا: هاتف شاومي 17 Ultra يستعد لإبهار المستخدمين بكاميرا زوم احترافية من Leica

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد التسريبات حول كاميرا الزوم البصري في هاتف شاومي 17 Ultra، ومعظمها يأتي من المسرّب الصيني الشهير Digital Chat Station، المعروف بدقته العالية في الكشف عن تفاصيل الأجهزة قبل إطلاقها بعدة أشهر.

ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن الهاتف رسميًا في ديسمبر أو يناير المقبل، نظرًا لأن مرحلة الاعتماد قد بدأت بالفعل في الصين.

حتى الآن، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت شاومي ستعتمد نظام كاميرا ثلاثي أم رباعي في الهاتف. فبعض التسريبات السابقة أشارت إلى وجود أربع عدسات في الخلف، بينما تشير شائعات أحدث إلى كاميرا زوم بعدسة متغيرة البعد البؤري تتراوح بين 70 و100 مم.

ويرى بعض المسربين أن شاومي قد تستخدم عدسة زوم خارجية تُثبت على أحد طرازي الهاتف، بطريقة تشبه ولكن تتفوق على محولات الزوم المخصصة لهاتفي Oppo Find X9 Pro وVivo X300 Pro.

وكشف المصدر نفسه عن تفاصيل جديدة تتعلق بعدسة الزوم التي يُقال إنها بدقة 200 ميجابكسل وتحمل بصريات من Leica.

ووفقًا للتسريبات، ستأتي العدسة بفتحة f/2.3 عند بعد بؤري مكافئ لـ70 مم، وفتحة f/3.0 عند 100 مم، وهي سمة شائعة في عدسات الزوم التي يقل فيها مرور الضوء مع زيادة البعد البؤري. وتشير المعلومات إلى أن هذه العدسة قد تكون منظومة زوم داخلية من نوع periscope، على غرار العدسة الموجودة في هاتف Sony Xperia 1 VII.

ومع ذلك، تظل هذه المواصفات أولية وقد تخضع للتعديل قبل الإطلاق الرسمي.

