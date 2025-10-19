أحمد سعد يروج لحفله القادم في ألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - روج الفنان أحمد سعد لحفله الجديد في ألمانيا من خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، والذي من المقرر إقامته يوم 8 نوفمبر المقبل.

أحمد سعد يروج لحفله بألمانيا

اللافت للانتباه أن أحمد سعد روج للحفل بطريقة غريبة وغير متوقعة، حيث ظهر في فيديو داخل طائرة وقال: "بالنسبة لجمهوري في ألمانيا، مش هافضل أقول جمهوري الحبيب ومستنيكو، أنا عامل حفلة يوم 8 نوفمبر، واللي عايز ييجي ييجي، واللي مش عايز ميجيش".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الإعلان عن الحفل وأبدوا إعجابهم بعفوية أحمد سعد وطريقته البسيطة في الترويج، ومن المتوقع أن يشهد هذا الحفل حضور جماهيري كبير، خاصةً من الجاليات العربية هناك.

يُشار إلى أن أحمد سعد تألق مؤخراً بأغنية "الدنيا يومين" التي تم طرحها ضمن فيلم "فيها ايه يعني" لماجد الكدواني وغادة عادل، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس، مونتاج ماجد الماحي.

أسباب لجوء أحمد سعد للطب النفسي

أحمد سعد يكشف أكبر عيوب شخصيته

في سياقٍ آخر، حلضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي، وكشف خلال اللقاء سبب استعانته بطبيب نفسي خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن هذه التجربة ساعدته على اكتشاف عيوب في شخصيته والتخلص من رغبة إرضاء الآخرين على حساب نفسه، حيث قال: "على المستوى الشخصي أنا بحب الطب النفسي وبحب أروح لدكتور نفسي، وفعلا اكتشفت عيوب في شخصيتي عن طريق دكتور نفسي، كان عندي مشاكل بتخليني مش قادر أشوف نفسي الحقيقية".وأكمل: "أكبر عيب كان في شخصيتي هو إرضاء الآخرين على حساب نفسي، ومبقتش مستمتع بشكل كبير بحاجات كتير بتحصل حواليا، عندي كل الحاجات الخارجية اللي ممكن تخلي الواحد مستمتع بس أنا مش مستمتع، وكان نفسي أفهم إيه هي المتعة".

وتابع: "بحثت في كل الحاجات، هل المتعة إني يبقى عندي علاقة بالدين أو أصحابي، أو أخرج بشكل كبير وآكل أكلة حلوة، واكتشفت إن كل ده مش المتعة بالنسبالي، المتعة إنك تكون ذاتك ونفسك، مش مصطنع عشان ترضي الناس حواليك".

