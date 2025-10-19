فورمولا واحد: فيراري تدعم مديرها فاسور

الرياص - اسماء السيد - Austin (الولايات المتحدة) : أصدر جون إلكان رئيس شركة فيراري السبت بيان دعم علني لمدير الفريق المتوّج بلقب الصانعين في بطولة العالم للفورمولا واحد 16 مرة، الفرنسي فريد فاسور، في محاولة لإنهاء التكهنات حول مستقبله.

وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن فيراري تفكر في تقديم عرض للبريطاني كريستيان هورنر، المدير السابق لفريق ريد بول الذي أُقيل في تموز/يوليو بعد عقدين من النجاح، للعودة إلى بطولة الفورمولا واحد.

وقال إلكان في بيانه "أود أن أعبّر عن ثقتنا الكاملة بمدير الفريق فريد فاسور، وبالعمل الذي يقوم به جنبا إلى جنب مع جميع زملائنا في سكوديريا فيراري من الميكانيكيين والمهندسين والسائقين الذين يتنافسون هذا الأسبوع في أوستن".

وأضاف "كما أود أن أؤكد مجددا على أهمية العمل الجماعي من قبل الجميع للحفاظ على التركيز على الهدف الوحيد الذي يهمّ: تقديم أفضل ما لدينا دائما على الحلبة".

وجاء البيان بعد يومين فقط من مواجهة سائقي فيراري، البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وشارل لوكلير من موناكو، لأسئلة الصحافيين الخميس قبل انطلاق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وقال هاميلتون "لا أعتقد أنني أستطيع إضافة الكثير بشأن هذا الموضوع، لكنه أمر يسبب بعض الإلهاء بالنسبة لنا كفريق. من الواضح أن الفريق أوضح موقفه فيما يتعلق بتجديد عقد فريد، ونحن، فريد وأنا والفريق بأكمله، نعمل بجد من أجل مستقبل الفريق، لذا فمثل هذه الأمور بطبيعتها لا تساعد".

بدوره، قال لوكلير "هناك الكثير من التكهنات حولي، ولكن أيضا حول الفريق بشكل عام لأي سبب كان. أشعر أن هناك أشخاصا كثرا يتحدثون عن أمور لا تستند إلى حقائق فعلية، وهذا أمر مزعج بعض الشيء".

وتابع "كان الأمر دائما هكذا... وأعتقد أننا كسائقين وكفريق يجب أن نركز فقط على عملنا، وهو ما نقوم به بالفعل".