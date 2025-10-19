اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتفقت باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين

في ختام جولة المفاوضات التي عقدت بين وفدي البلدين في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية تركية، تم التوصل إلى اتفاق هام بين باكستان وأفغانستان. وفي هذا الاتفاق تم الاتفاق على وقف إطلاق النار فورا وإنشاء آليات لضمان السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، الذي ترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأفغاني في الدوحة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يهدف إلى احترام سيادة كل بلد على الآخر. وأشاد بجهود الوساطة التي قدمتها قطر وتركيا لإنجاح هذه المفاوضات.

ومن المقرر أن يجتمع وفدا البلدين مجددا في إسطنبول في 25 أكتوبر لمناقشة تفاصيل الاتفاق وضمان استمرارية وقف إطلاق النار. هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس الإرادة الحقيقية للبلدين في بناء علاقات جيدة ومستقرة بينهما.