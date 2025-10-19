تضاعف أمانة الأحساء إنتاج مشتلها المركزي إلى مليوني شتلة زهور سنويا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة الأحساء تضاعف إنتاجية مشتلها الرئيسي ليصل إلى مليوني شتلة سنويا

أعلنت أمانة الأحساء عن نجاحها في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمشتل المركزي ليصل إلى مليوني شتلة من الزهور الصيفية والشتوية سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج 125 ألف نبتة دائمة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأمانة لزيادة الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري في مدن وبلدات المحافظة.

المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بن محمد بووشل، أوضح أن المشتل المركزي يعتمد على منظومة إنتاجية وبيئية متكاملة، تستخدم أحدث التقنيات الزراعية في التحكم البيئي ومعالجة المياه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاج والاستدامة.

وأشار بووشل إلى أن المشتل يشغل مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم محطة متطورة لمعالجة الملوحة وفلترة المياه، لتوفير مياه ريّ مناسبة لمختلف أنواع النباتات، بالإضافة إلى بيوت محمية يتم التحكم فيها آليًا ومساحات مخصصة لتجميع النباتات مؤقتًا قبل توزيعها على المشاريع الميدانية.

هذا التوسع الإنتاجي يسهم في تلبية احتياجات مشاريع الأمانة التجميلية والزراعية، ويدعم خططها لتنسيق الحدائق والمنتزهات والميادين والطرقات، ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة في الأحساء.

وفي إطار التزام الأمانة بأهداف مبادرة “السعودية الخضراء”، تم إطلاق عدة مبادرات نوعية لتعزيز الاستدامة البيئية، منها ربط رخصة إيصال التيار الكهربائي بزراعة ثلاث أشجار للمنازل الجديدة وتكثيف أعمال التشجير في الأماكن العامة.

بهذه الخطوات، تؤكد أمانة الأحساء التزامها بالحفاظ على البيئة وتعزيز الحياة الطبيعية في المنطقة.