"ليلة عايض" تفتتح حفلات موسم الرياض بمفاجآت وبتكريم للفن السعودي الشبابي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 11:07 صباحاً - شهدت الرياض افتتاح أولى حفلات موسم الرياض 2025 بنسخته السادسة؛ بليلة فنية استثنائية حملت اسم "ليلة عايض"، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة بنش مارك، لتكون انطلاقة الموسم محملة بالشغف، ومفعمة بروح الفخر السعودي الشبابي.

بداية حفل "ليلة عايض"

بدأت الليلة بعرض ضوئي مبهر، قدم لمحة عن مسيرةالفنية؛ بعرض فيلم وثائقي عنه، تلاه ظهور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، في كلمته الترحيبية، قائلاً: "أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض"، وسط تفاعل واسع من الحضور، الذي ملأ أرجاء المسرح، ونفاد تذاكر الحفل فور طرحها.

الليلة جاءت مختلفة، لتظهر مسيرة الفنان عايض؛ الذي جسّد في مسيرته صورة الفنان السعودي الطموح، صوتاً وإحساساً وحضوراً، ليقف أمام جمهوره الكبير الذي احتفى به بكل حب وفخر.

بدأ عايض حفله بتقدم الفنان إبراهيم الحجاج للحفل، ثم اعتلى الفنان عايض المسرح، وبدأ حفله بغناء أغنية "سلام"، ثم قال: "سعيد جداً بإحياء أولى حفلات موسم الرياض، ولا أستطيع التعبير عن الفرحة التي أشعر بها، وأشكر هيئة الترفيه" وقام بتحية المستشار تركي آل الشيخ، وكشف أنه لم يكن يتوقع يوماً ما أن تكون له ليلة خاصة، وأردف: "اليوم وأنا أقف أمامكم، اسم الحفل ليلة عايض، ولكن بالحقيقة هي ليلتكم"، ثم بدأ يغني عدداً من أغانيه، وسط حماس وغناء الجمهور معه، ومن الأغاني التي غناها: "عالم العشاق"،"والله ما يرمش"، "تبارك قلبي"، "نسيتني"، "استراحة محارب"، "اجرح"، "لا حول ولا قوة"، "طلعت أبيه"، "أعتذر وأجيك"، "ساق العطش"، "ما عاد ببالي"، "عندك لقيتك"،"دور عذر".

عايض وأغنية لفنان العرب محمد عبده

ثم فاجأ الفنان عايض جمهوره وغنى أغنية للفنان محمد عبده، وهي أغنية "أبي منه الخبر"، وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، التي تقول كلماتها:

أبي منه الخبر ويقـول مطلَّـة

سرقني مادريت إنَّه سرقنـي

سلبني وأحسب إنَّي فاطن له

أنا يوم أرسل عيونه لقلبـي

عطيته مُهجتي والمعطـي الله

نصف زين الخلايق في عيونه

وباقي الزَّين في باقيـه كِلَّـه

لِفا المرسول وماعيَّـن محلَّـه

وقلبي تايهٍ مِـن عـام الأوَّل

ألا يالله يسَّـر مـن يدلَّـه

خذاه الَّلي على خدَّه علامة

سوادة غيم في شمسٍ

مواصلة عايض لأغاني الحفل

تم واصل عايض وغنى أغنية من الفلكلور؛ وهي "يا طير يا خافقي"، وبعدها غنّى "تجيني أختلف"، كما شهد الحفل مفاجأة أخرى؛ وهي مشاركة الفنان شبح بيشة، إلى جانب فرقة نسائية سعودية شاركت للمرة الأولى، وقدّمت عزفاً حياً رافق أغنيات عايض في تجربة موسيقية جديدة؛ تعكس تطور المشهد الفني السعودي وتنوّع طاقاته الإبداعية.

تكريم عايض من قبل هيئة الترفيه

ثم فاجأ المذيع سامي جميل، عايض على المسرح بدرع تكريمية، وأعلن تكريم موسم الرياض للفنان عايض، وفي كلمته أمام الجمهور، عبّر عايض عن امتنانه للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للفنانين السعوديين، مؤكداً أن "التكريم الحقيقي هو للجمهور، لأنه هو من يستحقه".

بعدها غنى عدداً من الأغاني، ثم غنّى أغنية "لماح"، والتي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب فقط، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان، وتقول كلماتها:

كيف أبيّن لك شعوري دون ما أحكي

‏خابرك لمّاح لكن ما لمحته

‏لا تغرّك كثرة مزوحي وضحكي

‏والله إن قلبي لغيرك ما فتحته

ألف مرّة جيت لك شايل شعوري

وأرجع بنفس الشعور وما شرحته

يا كثر ما قلت عادي مو ضروري

لو جمعت الشوق فيني أو طرحته

كل يوم أكتب لك أكثر من رسالة

وألقى كل اللي كتبته لك مسحته

خايف إنّك تترك العاشق لحاله

تجرح اللي طول عمرك ما جرحته

راح أعيشك حُب ما بيني وبيني

والطريق اللي مشيته ما استرحته

بس لو جاء يوم وإيدينك بإيديني

ما بيبقى سر فيني ما فضحته.

وشهد حفل عايض حماساً وتفاعلاً من قِبل الجمهور، واستطاع أن يشعل أجواء المسرح، خلال حفل امتد لأكثر من ثلاث ساعات غنائية مختلفة ومميزة.

