الخليج يحتفظ بالصدارة في الدوري بأداء متميز وتوقف المسابقة لمدة 42 يومًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختُتمت الجولة الثامنة من دوري السعودي الممتاز لكرة اليد بنتائج مثيرة، حيث استمر نادي الخليج في تصدر الترتيب بعد فوزه على الفتح بنتيجة (31-21)، محققًا العلامة الكاملة برصيد 16 نقطة. وجاء نادي مضر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد فوزه على العدالة بنتيجة (36-23).

في المباريات الأخرى، تفوق نادي النور على المحيط بنتيجة (31-26)، ونجح نادي الوحدة في الفوز على الصفا بنتيجة (27-24)، بينما تغلب نادي الزلفي على الأهلي بنتيجة (30-27).

ومن المقرر أن يتوقف دوري السعودي الممتاز لكرة اليد لمدة 42 يومًا حتى يوم 28 نوفمبر 2025، لإعطاء الفرصة للمنتخبات الوطنية للاستعداد للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة. ستُستأنف المنافسات بعد فترة التوقف وفق الجدول الزمني المعتمد.