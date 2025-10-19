بحضور كامل العدد.. كيت بلانشيت في جلسة حوارية بعد حصولها على جائزة بطلة الإنسانية في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في أجواءٍ سينمائية مبهرة، جمع مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثامنة- الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي 16 أكتوبر والتي ستستمر حتى 24 أكتوبر- نجمة هوليوود كيت بلانشيت Cate Blanchet بالنجوم والمشاهير العرب، حيث أُقيم منذ قليل جلسة حوارية تديرها الإعلامية البارزة ريا أبي راشد مع بلانشيت، للحديث عن جوانب من الفن والدعوة الإنسانية، ضمن ملتقى سيني جونة.

ويأتي ذلك بعد إقامة حفل عشاء فاخر على شرف كيت بلانشيت بحضور أبرز وألمع النجوم.

تكريم كيت بلانشيت بمهرجان الجونة السينمائي

كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن استضافته للنجمة كيت بلانشيت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان كضيفة شرف المهرجان، وقد وصلت النجمة أمس السبت 18 أكتوبر في ثالث أيام المهرجان وشهدت عرض فيلمها Father Mother Sister Brother بعد التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

https://www.instagram.com/p/DP9qa5ViNSB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP9qa5ViNSB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP9qa5ViNSB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



ثم أُقيم حفل العشاء الذي حضره نجوم الصف الأول وعدد من المشاهير من بينهم يسرا، لبلبة، ريا أبي راشد، ليلى علوي، منة شلبي، نانسي عجرم التي قدمت باقة من أغانيها التي تفاعل معها الحضور في أجواء مبهجة. وبعد حفل العشاء تسلمت جائزة بطلة الإنسانية، تقديراً لجهودها ومساعيها الإنسانية على مدار مشوارها الفني.

الجانب الإنساني في حياة كيت بلانشيت

Embed from Getty Images



تزوجت كيت بلانشيت عام 1997 من المخرج الأسترالي آندرو أبتون، وأنجبت منه 3 أبناء- داشيل، رومـان، وإغناتيوس- وبعد عدة أعوام تبنّت طفلة تُدعى إديث. وتعيش بلانشيت مع أسرتها بين سيدني ولندن؛ نظراً لطبيعة عملها.

لم تكتفِ بلانشيت بالجانب الفني فقط في حياتها؛ بل أوْلت جانباً كبيراً من حياتها لقضايا المُناخ واللاجئين. وقد تم اختيارها نظراً لأعمالها الإنسانية المتكررة؛ لتكون سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ودائماً ما تحرص على زيارة مخيمات في بلدانٍ عدة، كما ألقت خطابات أكثر من مرة في الأمم المتحدة، دعت من خلالها إلى تعزيز التعاطف العالمي مع اللاجئين.

ومن أشهر خطاباتها، قالت بلانشيت: "حين تنظر في عيون أم فقدت بيتها، تدرك أن الإنسانية هي الوطن الحقيقي".

قصة فيلم "Father.. Mother..Sister Brother"

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

وتدور أحداث فيلم "Father Mother Sister Brother " حول ثلاث مجموعات من الأطفال البالغين، ويعيش كلٌّ منهم في بلد مختلف ويبدأون في الاجتماع والحديث عن آبائهم المسنين أو المفقودين.

ويُجسد النجم آدم درايفر والفنان مايم بياليك شخصيتي شقيقين يتفقدان والدهما المنعزل خلال أحداث الفيلم، ويؤدي دور الأب الفنان توم وايتس، ويعيش في ريف نيوجيرسي.

فيما تؤدي كل من فيكي كريبس وكيت بلانشيت شخصيتي شقيقتين تلتقيان بوالدتهما الروائية المنعزلة والتي تُجسد شخصيتها الفنانة شارلوت رامبلينج، فيما تشهد أحداث الفيلم مواجهة التوأمين إنديا مور ولوكا سابات مأساة عائلية في باريس.

يُمكنكم قراءة: دينا الشربيني وآسر ياسين يجتمعان في مهرجان الجونة بحدثٍ عن السينما والذكاء الاصطناعي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».