وفاة والدة أمير عيد.. ونقابة المهن الموسيقية تنعي الفقيدة

نقابة المهن الموسيقية تقدم التعازي لـ أمير عيد

رحلة صراع مع الزهايمر

أم دافعت عن حلم ابنها حتى النهاية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 08:04 مساءً - رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد 19 أكتوبر، والدة الفنان، حيث شُيّع جثمانها منذ قليل. ونعتبرئاسة الفنان مصطفى كامل الفقيدة، معربة عن خالص التعازي والمواساة لعائلة الفنان أمير عيد وذويها.وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لـ نقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة ‏والجمعية العمومية إلى عائلة أمير عيد وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح ‏جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".‏تختزل قصة رحيل الفقيدة مأساة إنسانية مؤثرة، حيث كشف الفنان أمير عيد في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة عن معاناة والدته مع مرض الزهايمر، قائلاً: "كنت واعدها إني لما أنجح هسفرها وهعمل لها كل حاجة.. لكن المرض حال دون ذلك".وأضاف "عيد" في تصريحاته المؤثرة: "الأمومة فكرة تتعدى مرحلة الحب"، مشيراً إلى أن المال لا يمكنه تعويض بعض المشاعر الإنسانية العميقة.يذكر أن الفنانكان قد تحدث في مناسبات عديدة عن الدور المحوري والدعم غير المشروط الذي قدمته والدته له طوال مسيرته ‏الفنية، معبرًا عن دورها الكبير في وصوله إلى ما هو عليه اليوم من نجومية، وذلك لإيمانها الدائم به وبموهبته.‏