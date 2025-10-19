هل تورط رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك في اغتصاب فيرجينيا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: تعرضت الضحية البارزة لجيفري إبستين، فيرجينيا جيوفري للضرب والاغتصاب بوحشية من قبل "رئيس وزراء معروف"، وفقاً لمذاكراتها التي تثير اهتماماً عالمياً غير مسبوق، بالنظر إلى أهمية وثقل الشخصيات التي تورطت في إقامة علاقات جنسية معها، بمساعدة "تاجر الجنس" النافذ والشهير جيفري إبستين.

(جيفري إبستين)

في مذكراتها التي نشرت بعد وفاتها بعنوان " فتاة لا أحد: مذكرات النجاة من الإساءة والقتال من أجل العدالة "، تذكرت فيرجينيا جيوفري أنها توسلت إلى إبستين للتدخل بعد أن أجبرها السياسي الذي لم يتم ذكر اسمه على التوسل من أجل حياتها - لكن إبستين أخبرها ببرود أن ذلك كان ببساطة جزءًا من وظيفتها.

لقد عوملت بوحشية شديدة، ثم رأيت رد فعل إبستين القاسي، كان علي أن أتقبل أن إبستين أثنى علي كمجرد تلاعب لإبقائي خاضعة، هذا ما كتبته فيرجينيا جيوفري، وفقًا لمقتطف نُشر عبر صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت فيرجينيا جيوفري ببساطة إلى الرجل المضطرب باعتباره "رئيس الوزراء"، قائلة إنها كانت تخشى أن "يسعى هذا الوحش إلى إيذائها" إذا أتت على ذكر اسمه في مذكراتها.

(إيهود باراك)

ولكنها أشارت في الماضي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في ملفات المحكمة باعتباره واحدا من العديد من النخبة الذين اغتصبوها، وهو الادعاء الذي نفاه مرارا وتكرارا.

مذكرات فرجينيا جيوفري تروي تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي مارسه الأمير أندرو معها"بشدة"، وفي مذكراتها، قالت جيوفري إنها التقت "رئيس الوزراء" لأول مرة في جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأميركية في وقت ما من عام 2002، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

وأمرت بمرافقته إلى كابانا، لكن الرجل أوضح بمجرد أن أصبحا بمفردهما أنه "يريد العنف".

خنقني مرارًا حتى فقدت الوعي، وكان يتلذذ بما يفعله، ومن المروع أن رئيس الوزراء ضحك عندما آذاني، وازداد استثارةً عندما توسلت إليه أن يتوقف. خرجت من الكابانا وأنا أنزف من فمي ومهبلي وشرجي. لأيام، كان التنفس والبلع مؤلمين، كما كتبت جيوفري. وقالت :"لقد اغتصبني السياسي بوحشية أكثر من أي شخص آخر من قبل".

وهرعت على الفور إلى إبستين وتوسلت إليه ألا يعيدها إلى رئيس الوزراء.

(فيرجينيا جيوفري في شبابها مع الأمير أندرو)

ركعتُ وتوسلتُ إليه. لا أعلم إن كان إبستين يخشى الرجل أم أنه مدين له بمعروف، لكنه لم يُقدم أي وعود، وبعد فترة، أعادها إبستاين إلى السياسي من أجل لقاء ثانٍ أُجري بالكامل في مقصورة على متن سفينة لوليتا إكسبريس.

ورغم أن التجربة كانت أقل عنفًا بكثير، إلا أن جيوفري قضت الساعة بأكملها في خوف من أن يضربها أو يخنقها فجأة، كما كتبت.

إن عدم اكتراثه بخوفها وإصابتها من قبل رئيس الوزراء أجبر الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا على مواجهة الحقيقة. وبشكل مرعب، تنبأت فيرجينيا جيوفري بعد ذلك بوفاتها في المقطع ، قائلة إنها لن تنجو من حياة الاتجار بالجنس وسوف تنتحر أو تموت على يد أحد أصدقاء إبستين.

بداية النهاية على يد رئيس الوزراء

وقالت فيرجينيا جيوفري: "لم أكن أعلم ذلك حينها، لكن تفاعلي الثاني مع رئيس الوزراء كان بمثابة بداية النهاية بالنسبة لي"، مضيفة أنها توقفت عن تجنيد فتيات صغيرات أخريات لصالح إبستين كما أجبرها على القيام بذلك في الماضي.

ولكن نقطة التحول النهائية جاءت في ذلك الصيف عندما توسل إبستاين وزوجته جيسلين ماكسويل إلى فيرجينيا جيوفري لحمل طفلهما - وهو الاقتراح الذي جاء مع القصور والثروة والمربيات على مدار الساعة، لكنه كان يتطلب منها التنازل عن أي حقوق قانونية.

(غلاف مذكرات فيرجينيا جيوفري)

شعرت المراهقة على الفور بالقلق من أنهم يخططون لاستخدام الطفل كضحية اتجار مستقبلية وبدأت في التخطيط لخطة هروبها.

لم يمض وقت طويل حتى غادرت قبضة الزوجين، لكن تجاربها ظلت تطاردها لبقية حياتها - وخاصة "النظرة الجشعة والقاسية على وجه رئيس الوزراء عندما راقبني وأنا أتوسل إليه".

وقد نفى إيهود باراك مراراً وتكراراً مزاعم فيرجينيا جيوفري بشأن الإساءة الجنسية أو معرفته بأن إبستين كان يدير شبكة جنسية.

وكان باراك صديقًا شخصيًا لإبستين واستخدم ملايين الدولارات من أمواله لتمويل شركة أمنية. وتظهر السجلات أنه زار إبستين في جزيرته الخاصة واستقل طائرته الخاصة.

أُدرجت هذه القصة المروعة في مذكرات جيوفري، المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، والتي كتبتها في السنوات التي سبقت انتحارها المأساوي في أبريل (نيسان) الماضي، وكانت تبلغ من العمر 41 عامًا.

(فيرجينيا جيوفري تعرض مذكراتها قبل انتحارها)