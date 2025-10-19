شاهد بالصور والفيديو.. بعد توقف دام لأكثر من عامين.. مطار الخرطوم يعود رسمياً للعمل ويستقبل أول طائرات ركاب

- 1/2
شهد مطار الخرطوم, الدولي, أمس السبت, استقبال أول طائرة ركاب لأول مرة منذ إندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم, بين الجيش, والدعم السريع, قبل أكثر من عامين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حطت طائرة “بدر”, ظهر السبت, بالمطار الذي عاد لمباشرة العمل بصورة طبيعية.
ونشرت شركة “بدر” للطيران, على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو للحظة هبوط الطائرة وكتبت عليه تدوينة عن الحدث.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت شركة “بدر”: (بدر للطيران تعود لتصنع التاريخ في مطار الخرطوم الدولي بكل فخر واعتزاز، نعود كأول شركة طيران سودانية تهبط على أرض مطار الخرطوم الدولي كانت لحظة تاريخية لا تُنسى، حيث استمتع ضيوفنا الأعزاء بتجربة استثنائية وسط أجواء مفعمة بالسعادة والفرح مع بدر للطيران كل رحلة هي بداية لذكريات لا تُنسى خاصة لأرضنا الحبيبة ارض مطار الخرطوم الدولي انطلق معنا ، ودعنا نجعل من كل لحظة على متن طائراتنا لحظة مليئة بالتميز والفخام).
