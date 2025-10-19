تحدث الزعيم السياسي, السوداني, المعروف مصلح نصار, في لقاء تلفزيوني عبر قناة البلد, الفضائية عن بعض القضايا بالساحة السياسية بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث نصار, عن علاقته القوية برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. الزعيم السياسي, شبه رئيس مجلس السيادة بالدنيا, حيث قال: (البرهان, دا زي الدنيا تمشي معه دقري يمشي معاك دقري). كما تحدث مصلح نصار, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, عن قائد مليشيا الدعم السريع, وقال: (أنا لا أشكك في وطنية حميدتي, لكن المواقف هي البتوضح الحقائق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الزعيم السياسي مصلح نصار عن علاقته القوية برئيس مجلس السيادة: (البرهان زي الدنيا ولا أشك في وطنية حميدتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.