شكرا لقرائتكم خبر «عش بصحة».. أكبر مساحة تجمع الوعي والمتعة في تجربة صحية استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في زمن تتسارع فيه وتيرة الابتكار الصحي حول العالم، تتقدم المملكة بخطى واثقة لتصنع مستقبلا أكثر صحة ووعيا.

وفي قلب هذا الحراك، يأتي ملتقى الصحة العالمي 2025 منصة تجمع القادة والمبتكرين والمستثمرين من أكثر من 130 دولة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار «استثمر في الصحة»، ليجسد المكانة الريادية للمملكة بصفتها مركزا عالميا للابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا الحدث العالمي، تطلق وزارة الصحة مبادرة «مساحة عش بصحة» على امتداد 3000 م2 من الإبداع والابتكار، أكبر فعالية توعوية تفاعلية تعنى بنمط الحياة الصحي، حيث تضم أكثر من 70 تجربة صحية ممتعة تمنح الزوار تجربة استثنائية يعيشون فيها تفاصيل يومهم بصحة وسعادة عبر 6 مناطق تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة والتقنية.

ومنطقة التغذية تفتح شهية الزوار على تجارب غير تقليدية، مثل: تجربة «اعصر عصيرك بالدراجة» ومحطات الطهي الحي، إلى جانب جدار «كم فيها سكر؟»، وتحديات «اطبخها صح في عشر دقائق»، في مزيج يجمع بين المعرفة والمتعة.

أما في واحة الصحة النفسية والنوم، يختبر الزائر بيئة مثالية تعيد التوازن إلى يومه، عبر العيادات التشخيصية ومعمل النوم والتقنيات التي تحسن جودة النوم وتكشف أثر العادات اليومية على الراحة الذهنية والجسدية.

وتكتمل التجربة في منطقة التحديات التي تضيف روح الحماس والتفاعل عبر منافسات عديدة منها كرة السلة وحارس المرمى الافتراضي، لتجعل من الرياضة نمطا مستداما في الحياة الصحية فيما يحيط بالموقع مضمار «امش 30 « الذي يحفز الزائر على تحويل كل خطوة إلى إنجاز من خلال احتساب خطواته عبر تطبيق «صحتي» وتوثيقها في جوازه الصحي الرقمي.

وفي منطقة المسرح، تتنوع التجارب بين قصص مؤثرة يرويها أشخاص تجاوزوا تحديات صحية، وحوارات ثرية يقدمها أطباء وخبراء من مختلف التخصصات الصحية، إضافة إلى عروض فنية خفيفة و»ستاند أب كوميدي» تدمج بين الترفيه والتوعية، ومسابقات تفاعلية بجوائز تحفيزية.

ودعت وزارة الصحة جميع المتخصصين والممارسين الصحيين والمهتمين إلى زيارة «مساحة عِش بصحة» في ملتقى الصحة العالمي 2025 والاستمتاع بتجربة تفاعلية تثري الوعي وتلهم التغيير نحو أسلوب حياة أكثر صحة وتوازنا، مشيرة إلى إمكانية التسجيل عبر الرابط: www.globalhealthsaudi.com.