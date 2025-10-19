شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات التمريضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتخريج 200 متدرب تمريض أنهوا برنامج الامتياز السريري بنجاح، إضافة إلى 32 طالبا وطالبة من الدفعة الرابعة في برنامج الانتقال إلى الممارسة المهنية لطلاب التمريض، مما يعكس التزام التخصصي بتطوير الكفاءات الطبية الوطنية، ورفع جاهزيتها للإسهام في نهضة القطاع الصحي، في احتفال أقيم بمقر المستشفى في الرياض.

ويأتي هذا الاحتفاء تتويجا لعام كامل من التدريب المكثف للمتدربين والمتدربات من 20 جامعة، ضمن شراكة أكاديمية أسهمت في إعداد كفاءات تمريضية قادرة على الجمع بين المعرفة والممارسات السريرية، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وتضمن التدريب مسارات متعددة تنقل خلالها المتدربون بين أقسام العناية المركزة والطوارئ ووحدات التنويم، اكتسبوا خلالها خبرات عملية نوعية في رعاية المرضى وتنفيذ الخطط العلاجية تحت إشراف كوادر تمريضية متخصصة، كما تعرفوا على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مطبّقين أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مما مكنهم من ترجمة معارفهم النظرية إلى ممارسة سريرية عالية الكفاءة.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث رائدا في التعليم الطبي، على مدى أكثر من 4 عقود، أسس خلالها نحو 160 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة، وحظيت العديد من برامجه باعترافات دولية يتفرد ببعضها على مستوى المنطقة، ويأتي تخريج الدفعة الحالية من متدربي التمريض امتدادا لدوره في تأهيل الكفاءات التي تسهم في رفد القطاع الصحي بكوادر متميزة قادرة على تقديم رعاية صحية متكاملة. يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب براند فاينانس Brand Finance لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك Newsweek.