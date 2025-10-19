شكرا لقرائتكم خبر هيئة المتاحف تفتتح النسخة الرابعة لمعرض «بينالسور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت هيئة المتاحف النسخة السعودية الرابعة من معرض «بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر – بينالسور»، في المتحف السعودي للفن المعاصر بحي جاكس في الدرعية، تحت عنوان «لنلعب: متاهة من الخيارات»، بهدف تعزيز الحوار الثقافي بين المملكة والعالم من خلال الفنون المعاصرة.

ويستمر المعرض حتى 31 ديسمبر 2025م، تحت إشراف القيمة الفنية ديانا ويشلر، وبمشاركة 26 فنانا من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي المعرض ضمن احتفال «بينالسور» بمرور عشرة أعوام على انطلاقته التي بدأت من جامعة تريس دي فبرييرو الوطنية في بوينس آيرس بدعمٍ من اليونسكو، وتوسعت لاحقا إلى أكثر من 70 مدينة، و140 مؤسسة ثقافية حول العالم.

وتسهم النسخة المقامة حاليا من «بينالسور» في دعم رسالة المتحف السعودي للفن المعاصر، بهدف تمكين المواهب السعودية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتوسيع دائرة الوصول إلى الفنون المعاصرة داخل المملكة.

وخلال حفل الافتتاح، خاض الزوار تجارب تفاعلية متنوعة جمعت بين الضوء والصوت والحركة، مما أتاح لهم التأمل في مفاهيم الاختيار والتجربة، وإعادة الاكتشاف، ليصبح الفن مساحة للعب والتفكير، والتواصل الإنساني من خلال تجربة فنية ديناميكية ملهمة.

ويقدم المتحف السعودي للفن المعاصر بجاكس برنامجين فنيين مصاحبين للمعرض؛ الأول بعنوان «سفر»، وهو سلسلة حفلات موسيقية تقام من 12 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة فنانين عالميين مستقلين يقدمون عروضهم بجوار المتحف؛ لاستقطاب محبي الموسيقى ودعم التعاون بين الفنون المختلفة.