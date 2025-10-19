شكرا لقرائتكم خبر هيئة التراث تنظم «الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية «بنان».. نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، تنظم الهيئة النسخة الثالثة من الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) خلال الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر 2025م، في مدينة الرياض، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 20 شريكا، وأكثر من 400 حرفي محلي.

ويهدف الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) إلى تسليط الضوء على الحرف اليدوية السعودية والدولية بالتزامن مع عام الحرف اليدوية 2025م، إلى جانب دعم وتمكين الحرفيين والحرفيات المحليين في مختلف مجالات الحرف، وتوفير منصة دولية تحتضن إبداعات الحرفيين المحليين والعالميين، وتمكنهم من استثمار مهاراتهم الحرفية المتميزة وتدعم حضورهم في الأسواق.

وتحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف لهذه النسخة، عبر مشاركة نوعية تستعرض من خلالها نخبة من تجاربها الحرفية المتميزة والابداعات اليدوية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، ويثري المشهد الدولي للمعرض. وكشف وزير الثقافة، عن مشاركة سوريا في نسخة هذا العام.

ويقدم «بنان 2025» لزواره تجارب حرفية وتقليدية، تشمل التجارب التفاعلية، وأجنحة مخصصة للمنتجات الحرفية المحلية والدولية، وورش عمل متخصصة، ومنطقة الحرفي الصغير للأطفال، إضافة إلى جناح خاص بتفعيل «مبادرة عام الحرف اليدوية 2025»، ومنصات موجهة لرواد الأعمال والمؤسسات والجمعيات الحرفية، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة بيت الحرفيين التي أطلقتها هيئة التراث لدعم وتمكين الحرفيين في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي بعد النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، حيث شهدتا إقبالا واسعا تجاوز 200 ألف زائر، فيما بلغت المبيعات أكثر من 2.5 مليون ريال في نسخة عام 2024م، إلى جانب التوسع الملحوظ في المشاركة الدولية من 12 دولة في النسخة الأولى إلى 25 دولة في النسخة الثانية، بما يعكس التطور المستمر للمعرض وتحوله إلى منصة رائدة للحرف اليدوية على المستوى العالمي.

ويعكس «الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية - بنان» التزام هيئة التراث المستمر بتعزيز مكانة الحرف اليدوية بصفتها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، ويدعم سعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثقافي وتمكينه محليا ودوليا، بما يسهم في تعزيز ناتجه الإجمالي من الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص أوسع للحرفيين والحرفيات في المملكة والعالم.

وتوجت النجاحات التي حققها الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) بفوزه بأربع جوائز محلية وعالمية، حيث فاز بجائزة تميز المعارض في جائزة القصيم في دورتها للعام 2024، كما فاز بجائزة باريس العالمية للتصميم 2024، وجائزة آي إف الدولية للتصميم من خلال قرية فنون الحرف اليدوية في معرض بنان، وفاز هذا العام بجائزة Better Future -London العالمية للتصميم 2025.