شكرا لقرائتكم خبر «الأدب والترجمة» تطلق فعالية «أسبوع الطفل الأدبي» في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في مقر الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، فعاليات «أسبوع الطفل الأدبي» بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتستمر حتى 23 من أكتوبر الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن تنظيم «أسبوع الطفل الأدبي» في المدينة المنورة يجسد التزام الهيئة بتوسيع دائرة الأنشطة الأدبية لتشمل مختلف مناطق المملكة، وإتاحة فضاءات مخصصة للأطفال للتعبير عن إبداعاتهم الأدبية والفنية، بما يسهم في بناء جيل قارئ ومبدع قادر على التفاعل مع الحراك الثقافي، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويضمّ برنامج الفعالية، الممتد على مدى سبعة أيام، سلسلةً من الأنشطة والبرامج الثقافية والإبداعية، تشمل ورش عمل للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، يشارك فيها نخبة من المتخصصين في تنمية المواهب والقدرات الإبداعية. ويتضمن عروضا مسرحية، ومسابقات أدبية، وأنشطة فنية وتفاعلية، إضافة إلى جلسات الحكواتي، وأركان تعليمية تهدف إلى إثراء خيال الأطفال وتعزيز علاقتهم بالقراءة والأدب منذ الصغر.

ويهدف مشروع «أسبوع الطفل الأدبي»، الذي يقام في مناطق مختلفة من المملكة، إلى تنمية شغف الإبداع بالقراءة والرواية والكتابة لدى الأطفال وأولياء أمورهم، وتنمية مهارات القراءة لدى الطفل وقدراته العقلية والعادات الأدبية لديه، ورفع الوعي الثقافي، وتحفيز التفاعل مع الأنشطة الثقافية والأدبية، وتعزيز القدرات الإبداعية للأطفال وأولياء الأمور.