المنتدى السعودي للإعلام يعلن من معرض مبيكوم في فرنسا عن موعد انطلاقته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المنتدى السعودي للإعلام عن انطلاق نسخته الخامسة، التي تُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026م، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، بمشاركة أكثر من 270 خبيرا وإعلاميا دوليا، وتنظيم أكثر من 100 جلسة وورشة عمل تغطي محاور التحول الرقمي، والاستدامة، وتنمية المواهب الإعلامية.

وجاء هذا الإعلان ضمن مشاركة المنتدى في مؤتمر MIPCOM بمدينة كان الفرنسية، أحد أبرز التجمعات العالمية لصناعة الإنتاج التلفزيوني والمحتوى الإبداعي، حيث يسعى المنتدى من خلال هذا الحضور الدولي إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وبناء جسور تعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية.

كما كشف المنتدى عن إقامة معرض (FOMEX) ضمن فعالياته، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى جذب الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الإنتاج والتقنيات الإعلامية الحديثة، بما يعزز الدور الاستثماري للمملكة في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار جهوده المستمرة لتمكين المواهب الوطنية ودعم الابتكار الإعلامي، أعلن المنتدى عن إطلاق النسخة الثانية من «معسكر الابتكار الإعلامي» بهوية عالمية من خلال إتاحة التنافس الأجنبي على صعيد الأفراد والمؤسسات بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومجموعة PCG، وهي مبادرة عالمية تستهدف المواهب من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إعلامية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير حلول إعلامية ذكية تدعم مسار التحول الرقمي.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ، محمد بن فهد الحارثي، أن التطوير الذي شهدته مبادرة سعودي ميب يأتي انسجاما مع الريادة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقا من هذه المكانة، يؤكد المنتدى السعودي للإعلام التزامه بتحويل هذا التفوق التقني إلى قيمة مضافة للإعلام العالمي، من خلال دعم المواهب السعودية والعالمية في بناء أدوات ومنصات إعلامية جديدة تستند إلى الذكاء الاصطناعي وتعيد تعريف مفاهيم الإنتاج الإبداعي في العصر الرقمي.

وخلال المشاركة في MIPCOM، تطرق الحارثي، إلى الفرص الاستثمارية والإعلامية التي يتيحها المنتدى في نسخته المقبلة، مشيرا إلى أن المنتدى أصبح منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في دخول السوق السعودية والإقليمية.

وأكد الحارثي أن المنتدى السعودي للإعلام يعمل على بناء منظومة إعلامية متكاملة تجمع بين التقنية والإبداع والإنتاج الإعلامي الحديث، موضحا أن المشاركة في MIPCOM تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المملكة مركزا إعلاميا عالميا، وتعزيز قدرتها على قيادة التحول الرقمي في صناعة الإعلام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.