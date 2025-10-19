روسيا تحسم حربها على أوكرانيا خلال أسبوعين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إن روسيا قد تحسم حربها ضد أوكرانيا في غضون أسبوعين فقط وسط توقعات أن تفقد أوكرانيا قدرتها على القتال بعد خسارتها بوكروفسك، وكوبيانسك.

وتابع التقرير :"قد يُغيّر الخريف كل شيء، فالخريف عادةً ما يحمل معه تغييرات جوهرية في ساحة المعركة، مما قد يُسهّل تنفيذ الخطط الروسية، لم يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرًا عسكريًا حاسماً بعد، لكن ذلك قد يحدث في المستقبل المنظور. وتؤكد القناة أن استراتيجية موسكو بأكملها ودعمها المحلي يعتمدان على النجاح في جبهات القتال".

وسبق أن أشارت تقارير إلى احتمال قيام القوات المسلحة الروسية بالسيطرة على مدن رئيسية في دونباس خلال الأسابيع المقبلة. وتشمل هذه المدن ذات الأهمية الاستراتيجية كراسنوارميسك (بوكروفسك)،وكوبيانسك،وكونستانتينوفكا.

ومن المثير للاهتمام أن هذه المشاعر برزت في وسائل الإعلام الأميركية بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، والذي انتهى بفشلٍ لأوكرانيا.

فقد رفض الرئيس الأميركي تسليم صواريخ توماهوك كروز للقوات المسلحة الأوكرانية، وساد التوتر المفاوضات نفسها.