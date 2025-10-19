تكنولوجيا: شاشة الألعاب الجديدة MSI MAG 272UP X24 تنطلق عالميًا بدقة 4K ومعدل تحديث 240 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة MSI بهدوء شاشتها الجديدة للألعاب MAG 272UP X24 في الولايات المتحدة، بعد أكثر من ستة أشهر من ظهورها الأول في الصين. وكانت الشركة قد قدمت الشاشة لأول مرة في أبريل الماضي بسعر 5499 يوان صيني (حوالي 772 دولارًا أمريكيًا).

وتأتي شاشة MAG 272UP X24 بنفس تقنية اللوحة المستخدمة في شاشة MPG 272URX، ولكن بسعر أقل يجعلها خيارًا أكثر تنافسية.

تعتمد الشاشة على لوحة QD-OLED من الجيل الرابع من إنتاج سامسونج، وتجمع بين دقة 4K ومعدل تحديث فائق يبلغ 240 هرتز. كما تدعم تقنية التحديث المتغير (VRR) من 48 إلى 240 هرتز عبر معيار VESA Adaptive-Sync، وتوفر زمن استجابة سريع للغاية يبلغ 0.03 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي (GtG).

إلى جانب ذلك، تقدم الشاشة سطوعًا يصل إلى 250 شمعة في وضع SDR، و450 نتس في HDR بنسبة تغطية 10% من الشاشة، وتصل إلى 1000 نتس في المناطق الصغيرة بنسبة 3% في وضع HDR، مما يمنحها أداءً بصريًا متميزًا لمحبي الألعاب والتفاصيل الدقيقة.

ورغم التشابه الكبير في جودة الصورة مع شاشة MPG 272URX، إلا أن MAG 272UP X24 تختلف عنها في بعض المواصفات التقنية. فقد تخلت MSI في هذا الطراز عن منفذ DisplayPort 2.1 لصالح DisplayPort 1.4، كما قللت قدرة منفذ USB Type-C من 98 واط إلى 15 واط فقط، وهو ما يعني أن الشاشة لا يمكنها شحن الحواسب المحمولة بالطاقة العالية كما تفعل النسخة الأغلى.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الشاشة إلى منافذ USB Type-A وType-B بالكامل، مما يجعلها أقل مرونة من حيث الاتصال.

في المقابل، يأتي هذا التنازل بسعر مغرٍ، حيث تُباع شاشة MAG 272UP X24 بسعر ابتدائي يبلغ 799.99 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بسعر 1099.99 دولارًا لطراز MPG 272URX، والذي يُعرض أحيانًا بتخفيض إلى 999.99 دولارًا. وتتوفر الشاشة حاليًا للشراء مباشرة من موقع MSI الرسمي.

