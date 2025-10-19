استقبال محافظ الأحساء لمساعد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الأحد، العميد عبدالله بن منصور العجمي، مساعد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، والمقدم طلال بن ماضي الهاجري، قائد قوة أمن المنشآت بالأحساء، لتهنئتهما بتغييراتهما الوظيفية.

خلال اللقاء، هنأ سموه العميد العجمي والمقدم الهاجري، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في مهامهما الجديدة. كما أشاد سموه بالدور الحيوي الذي تضطلع به قوة أمن المنشآت في حماية مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية، وثنى على الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة.

وقد قام سمو الأمير بتكريم العميد عبدالله العجمي لجهوده البارزة خلال عمله كقائد لقوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء، وتقديرًا لإسهاماته في تعزيز الأمن والسلامة بالمنشآت الحيوية.

من جانبهما، عبّر العميد العجمي والمقدم الهاجري عن شكرهما وامتنانهما لسمو محافظ الأحساء على الاستقبال والتكريم، وعلى توجيهاته السديدة والكلمات المحفزة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المخلص لخدمة الدين والمليك والوطن.