تسليم الاحتلال جثامين 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قوات الاحتلال الإسرائيلي تسلم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في خطوة تهدف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتسليم جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا. وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لمؤسسات الأسرى الفلسطينية، جاءت هذه الدفعة الخامسة من جثامين الأسرى بعدما تم تسليمهم عبر الصليب الأحمر الدولي. وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد جثامين الأسرى الفلسطينيين المستلمين منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 150 جثمانًا.

وأفادت المؤسسات أن الجثامين التي تم تسليمها اليوم كانت تظهر عليها آثار التعذيب والحرق والتشويه، إضافة إلى تعرض بعضها لسرقة أعضائها. هذا الأمر أثار غضب واستنكار واسع بين الشعب الفلسطيني ودعوات للتحقيق في هذه الانتهاكات.

يأتي هذا التسليم في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، ويعكس التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات التي تهدف إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.