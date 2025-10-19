أبرز الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا تخُص المرأة في السنوات الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - تلعب الدراما دوراً مؤثّراً في تشكيل الوعي المجتمعي، وتوجيه النقاش حول قضايا المرأة، من خلال تقديم قصص حقيقية وشخصيات قادرة على عكس التحديات التي تواجهها، سواء أكانت قانونية أو اجتماعية أو نفسية. وخلال عشر السنوات الماضية، برز عدد من الأعمال الدرامية التي تجرّأت على تناوُل مواضيع هامة، مثل: حقوق الحضانة، العنف الأسري، وغيرها من الموضوعات الهامة. وهو ما ساهم في إشراك الجمهور في الحوارات المجتمعية وتحفيز التغيير.

وإليكم فيما يلي، أبرز المسلسلات التي ناقشت قضايا هامة تخُص المرأة؛ خاصة وأن هذه الأعمال انطلقت بصوت قوي نحو قضايا نسائية حقيقية؛ مستخدمة الفن لتعزيز الوعي، والدفع نحو تغيير مجتمعي ملحوظ.

فاتن أمل حربي

يروي العمل قصة "فاتن" التي انفصلت عن زوجها بعد سنوات من المعاناة، ثم واجهت مشاكل قانونية. حين منعتها القوانين من الاحتفاظ بحضانة بناتها بعد زواجها مرةً أخرى. وقد سلّط المسلسل الضوء على افتقاد المرأة لصوتٍ عادل في قوانين الأحوال الشخصية؛ مما أثار جدلاً قانونياً واسعاً حول ضرورة تحديث قوانين الحضانة والولاية؛ خاصة بعدما قدّم العمل واقعَ النساء المطلّقات بطريقة واضحة.

قام ببطولة هذا العمل: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، خالد سرحان. وهو من تأليف إبراهيم عيسى. وتولى الإخراج محمد جمال العدل.

تحت الوصاية

قدّمت منى زكي من خلال فيلم تحت الوصاية، قصة أرملة تكافح لاستعادة الوصاية على أطفالها بعد وفاة الزوج؛ حيث تواجه عائلة الزوج وعادات المجتمع، التي وضعت حواجز لاستكمال عمل زوجها. وعلى مدار 15 حلقة، استطاعت منى زكي أن تقدّم الأبعاد النفسية لشخصية الأم المصرية التي تواجه هذه التجرِبة بكلّ واقعية.

مهّد العمل الطريق لضرورة تعديل قوانين الوصاية، التي تفرِض وصياً أجنبياً رغم قدرة الأم. العمل من تأليف خالد وشيرين دياب. وإخراج محمد شاكر خضير. وشارك في العمل: دياب ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح.

عملة نادرة

جسّدت نيللي كريم دَور "نادرة" في صعيد مصر، وهي المرأة التي تنهض بعد وفاة زوجها لتطالب بحقوقها في الميراث، وسْط تقاليد مجتمع محافظ. قدّم العمل وجهة نظر مناصرة لحقوق المرأة القانونية والشرعية في الميراث؛ خاصة في المجتمعات الزراعية التي ترفض توريث النساء؛ خاصة في الأراضي الزراعية. والعمل من تأليف مدحت العدل. وإخراج ماندو العدل. وبطولة نيللي كريم، وجمال سليمان.



برغم القانون

خاضت إيمان العاصي أولى تجارِبها الدرامية من خلال مسلسل "برغم القانون"، وقدّمت قصة سيدة تُدعى ليلى، تعيش صدمة اكتشاف زواجها من رجل بهوية مزيّفة؛ فتتحول حياتها إلى دوامة من السجن وفقدان الأولاد.

المسلسل يستعرض تحديات الهوية القانونية، وتأثير الغش الإداري على النساء وأطفالهن؛ خاصة وأنها لم تتمكن من إثبات نسب طفلها الأخير الذي وُلد بعد غياب والده. والعمل من بطولة: إيمان العاصي، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، محمد القس، هاني عادل. من تأليف نجلاء الحديني. وإخراج شادي عبدالسلام.



إخواتي

قدّم العمل قصة حياة 3 أخوات، لكلّ منهن تجرِبة مختلفة ومشاكل حياتيه لها أبعاد خاصة. ومن أبرز المشاكل التي قدّمها العمل: التحرش في العمل، ضغط التجميل، العنف الزوجي، والعنوسة.

سلّط المسلسل الضوء بطريقة كوميدية خفيفة على هذه القضايا، مع مراعاة التأكيد على أهمية المسلسل من دون إغفال الجِدية. وقام ببطولة العمل: نيللي كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي. ومن إخراج محمد شاكر خضير. وتأليف مهاب طارق.

حضرة العمدة

قدّم العمل قصة بطلة شابة تتولى منصب "العمدة" في قرية صعيدية؛ فتنهال عليها الأحكام الاجتماعية، لكنها تُثبت كفاءتها رغم تعرُّضها للانتقادات. ويناقش العمل تفاصيل خاصة بتمكين المرأة من المناصب القيادية، وكيف يغير النظرة التقليدية لها. وهو من بطولة: روبي، أحمد رزق، بسمة، نهلة سلامة. و تأليف إبراهيم عيسى. وإخراج عادل أديب.



