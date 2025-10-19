انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يصدر توجيها بشان أفكار شباب ريادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، عددا من الشباب المشاركين في مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) من بغداد والمحافظات، من أصحاب الأفكار التي تم تحويل بعضها الى مشاريع، والآخر في طور التحويل عبر المبادرة، بحضور السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مبادرة ريادة".

وأشار السوداني الى "اهتمام الحكومة بالمبادرة، كونها مشروعا مهما تسعى الحكومة للمحافظة عليه وتطويره في المستقبل، كما تمثل واحدا من أهم حلول مكافحة البطالة في العراق وتوفير فرص العمل المختلفة، من خلال تحويل أفكار الشباب الى مشاريع عبر تقديم المساعدة لهم".

ووجه "مسؤولي المبادرة بالعمل مع الوزارات والمؤسسات لإيجاد آليات للتعشيق بين الشركات الكبيرة العاملة بالعراق، والشركات الصغيرة التي أسسها الشباب حديثا في القطاعات المتشابهة، وكذلك الاستفادة من أفكار شباب ريادة في المشاريع الكبرى المنفذة في بغداد والمحافظات، ومنها مشروع إحياء بغداد التأريخية، ومشروع المدن السكنية والأحياء التجارية فيها".

كما وجه "بمساعدة الشباب في تسجيل شركاتهم بسجلات الشركات العراقية، وكذلك مساعدة الذين قدموا أفكارهم، وتبسيط الإجراءات أمام حصولهم على القروض من المصارف الحكومية والأهلية".

