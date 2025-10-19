كيم كارداشيان تغطي وجهها بالكامل في حفل متحف الأكاديمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - كيم كارداشيان هي ليست نجمة تلفزيون واقع ورائدة أعمال فحسب، بل هي شخصية عامة دائماً ما تثير إطلالاتها الجدل، وهذا ما حدث خلال حضورها في الساعات القليلة الماضية في حفل متحف الأكاديمية في نسخته الخامسة لعام 2025.

كيم كارداشيان تلفت الأنظار في حفل متحف الأكاديمية

اجتمع نجوم ومشاهير هوليوود في حفل متحف الأكاديمية السنوي الخامس في متحف أكاديمية الصور المتحركة في لوس أنجلوس. وكانت من بين الحضور نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي أطلت على الجمهور بفستان ناعم بلون البشرة عانق قوامها بشكل مثالي، منسدلاً بانسيابية من الصدر إلى الأسفل.

لكن ما لفت أنظار الحضور أكثر من الفستان؛ هو القناع الذي كانت ترتديه، حيث غطت وجهها بقناع من القماش الشفاف، وكان ملفوفاً حول رأسها مما ترك وجهها مخفيًا.

ماذا قالت كيم كارداشيان عن إطلالة القناع؟

قناع كيم كارداشيان جعل من إطلالتها واحدة من أكثر لحظات الليلة شهرة. وعن هذه الإطلالة، قالت لمجلة Variety، أنها كانت قد أتمت تصفيف شعرها ومكياجها بالكامل قبل أن تقرر وضع القناع في اللحظة الأخيرة، حتى أنها استعانت بخبير مكياجها المفضل، ماريو ديديفانوفيتش، من نيويورك، وأكدت أنها كانت صففت شعرها ووضعت مكياجًا كاملاً تحت القناع.

وارتدت كيم حول عنقها عقدًا ضخمًا مرصعًا بالكريستال يتدلى على صدرها. وشكّل اللون الفضي البراق مع الفستان البيج تباينًا مذهلًا ارتقى بإطلالة الفستان بأكملها. وأكملت إطلالتها بخواتم خضراء ضخمة.

كيم كارداشيان في إطلالة سوداء سابقة

من الجدير بالذكر أن تعمد كيم كارداشيان إخفاء وجهها ليس الأول لها، ففي عام 2021، أثارت نجمة تلفزيون الواقع الجدل عندما حضرت حفل ميت غالا 2021 بزي مقنع بالكامل باللون الأسود، من وحي فكرة الحفل التي كانت بعنوان In America A Lexicon Of Fashion، وقد شكل هذا الزي على الرغم من الانتقادات اللاذعة الموجهة إليه علامة فارقة أطلقت بعدها السراويل المزودة بجزمات مطاطية، والجمبسوت الملتصق بالجسم أو الليغنغ المطاطي من اللاتكس، تحت فساتين السهرة الذي بات لا يفارق النجمات على السجادة الحمراء.

ما هو حفل متحف الأكاديمية؟

استقطب حفل متحف الأكاديمية نخبة من الضيوف، من بينهم سيلينا غوميز، فيولا ديفيس، سيدني سويني، آدم ساندلر، بروس سبرينغستين. وقد ساهم هذا الحفل، الذي غمره النجوم، في دعم معارض المتحف وعروضه وبرامجه التعليمية.

