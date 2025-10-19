تسريب 3 أغاني لـ محمد فؤاد.. وتامر حسين مستنكرًا: مجهودنا ضاع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب 3 أغانٍ جديدة بصوت الفنان محمد فؤاد، كان من المُقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد الذي عمل عليه لشهورٍ طويلة، قبل أنّ يتوقف المشروع نهائيًا، بسبب خلافات مع المنتج، والذي قرر التعاقد مع عمر كمال، لتقديم الألبوم بصوته، ليكون التجربة الأولى له خارج فلك المهرجانات.

تفاصيل تسريب أغاني محمد فؤاد

تامر حسين يستنكر الواقعة

الأغاني التي جرى تسريبها، هي: "يا صاحبتي"، "هيفضل حبيبي"، فضلًا عن أغنية "حليم" كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، حيث حققت تلك الأعمال انتشارًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لاسيما بين جمهور محمود فؤاد، كون الأخير لم يطرح أغانٍ جديدة من فترة طويلة جدًا.وبدوره، استنكر تامر حسين، تسريب أغنية "حليم"، بشكلٍ غير شرعي، الأمر الذي يُهدر حقوقه المادية والأدبية، وانتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، لاسيما وأنه لم يتنازل عنها بعد، سواءأو حتى الجهة المنتجة، مُعتقدًا أنّ أحدهما وراء تسريب الأغنية، في محاولة لانتقام طرفِ من الثاني بسبب الخلافات التي وقعت بينهما، فيما وقع هو ضحية لتلك الأزمة، رغم أنه ليس طرفًا فيها، حسب قوله.

تامر حسين: مجهودنا ضاع

تامر حسين يلمح إلى أنّ محمد فؤاد وراء التسريب

ما علاقة عمر كمال بالأزمة؟

وكتب، عبر صفحته على "فيس بوك"، قائلًا: "فيه أغنية اسمها (حليم)، كانت من ضمن الأغانى اللى في ألبوم الفنان، ولم يتم التنازل عنها للمُنتح ولا للفنان، السؤال ليه تتسرب ونضيع مجهود صُناع؟ مالهمش دعوة بزعل فنان من مُنتج ألبومه.. بالمُناسبة المُنتج صديق شخصى، ولم أر منه غير كل خير وتقدير واحترام".وتابع: "معتقدش المنتج يستهتر بمجهودنا ويرميه على الأرض، وأتمنى من الفنان المُحترم اللى بحبه وبقدر تاريخه الكبير إنه يخرجنى أنا بشكل شخصى من أى حورات جانبية فى موضوعه مع المُنتج.. حضرتك اللى بتقرر خطواتك وبتحدد علاقاتك بالناس، أنا مش طرف والله العظيم، وأتمنىّ لك كل التوفيق".يُذكر أنّ الفنان، كان يعمل على ألبوم جديد لطرحه في 2025، يتعاون فيه مع عددٍ كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وانتهى من تسجيل عددٍ من الأغاني، إلا أنه وبشكلٍ مفاجئ دخل في خلافات مع المنتج، مما تسبب في وقف المشروع نهائيًا، حتى اضطر الأخير للتعاقد مع عمر كمال، لتقديم الألبوم.

ومن المُقرر، طرح الألبوم الأول لعمر كمال، في شهر نوفمبر المُقبل، حيث يتعاون فيه مع نخبة من صُنّأع الموسيقى، منهم عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد يحيى، وسام عبد المنعم، رامي جمال، توما، نادر حمدي، أمين نبيل وغيرهم، إذ يشكل الألبوم نقطة تحول في مسيرته الغنائية، بعد سنوات من تقديمه أغاني المهرجانات الشعبية.

