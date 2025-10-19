اختتام مبادرة “لا تخربها” في ممشى وحديقة حي المطار من قبل بلدية بقيق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت بلدية محافظة بقيق حملة ومبادرة “لا تخربها” بنجاح، والتي استمرت لمدة 3 أيام في ممشى وحديقة حي المطار، بمشاركة أكثر من 40 متطوعًا وجذبت أكثر من 1500 زائر.

تحت شعار “المكان ملك للجميع .. وجماله مسؤوليتنا جميعاً”، هدفت المبادرة إلى توعية الناس حول أهمية المحافظة على المرافق العامة والحدائق، وتشجيعهم على السلوك الإيجابي في استخدام الحدائق والألعاب، وتحفيزهم لتحمل مسؤوليتهم تجاه المكان العام.

وشملت الفعاليات توزيع بروشورات توعوية حول لائحة الجزاءات البلدية والتنبيه بالمخالفات، بالإضافة إلى برامج تثقيفية تفاعلية تهدف إلى غرس ثقافة المحافظة على نظافة وجمال المدينة.

رئيس بلدية محافظة بقيق، المهندس محمد بن عفتان الظفيري، أكد أن المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية لتعزيز الثقافة المجتمعية وحث جميع فئات المجتمع على المشاركة في الحفاظ على المرافق العامة، وأشار إلى أن هذه المبادرات تعكس روح المسؤولية والاستدامة البيئية في المحافظة.

تهدف بلدية محافظة بقيق من خلال هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، وجعل بقيق نموذجًا في النظافة والجمال والاستدامة البيئية.