حضور لافت للمشاهير في أسبوع الأزياء في الرياض.. إليكم أبرز تعليقاتهم بعد المشاركة بهذا الحدث

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - شهدت المملكة العربية السعودية وتحديدًا العاصمة، افتتاح أسبوع الأزياء في الرياض Riyadh Fashion Week بنسخته الثالثة، حيث تنوعت العروض بين العالمية والمحلية، وتحوّلت الرياض إلى عاصمة للموضة. وشهد هذا الحدث حضورًا لافتًا لمشاهير الفن والإعلام ومدونات الموضة الذين ظهروا بهذا الحدث المهم بأيام مختلفة منذ انطلاقته، ومن خلال حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا متابعيهم تعليقات بسيطة ومعبرة عن حضورهم، فلنتعرف إلى ما قالوه.

مشاهير الفن والإعلام في أسبوع الأزياء في الرياض

بدايةً ظهرت الفنانة فرح الصراف وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض والأزرق وعلقت وكتبت: "أسبوع الأزياء في الرياض".

ونشر حساب MBC Talent ست فنانات وهن فاطمة الشريف، خيرية أبو لبن، نيرمين محسن، روان الطويرقي، جود السفياني، وريم صفية بصورة جماعيه وعلق وكتبت: "الفتيات في يوم RFW"، في إشارة لـ أسبوع الأزياء في الرياض.

وظهرت فاطمة الشريف بفستان أزرق، أما الفنانة خيرية أبو لبن فظهرت بفستان بني اللون، فيما ظهرت روان الطويرقي وتألقت بفستان باللون البنفسجي، وأما نيرمين محسن وريم صفية وجود السفيان فظهرتا بفستان باللون الأسود والأبيض بموديلات جميلة ومختلفة وتألقن بتواجدهن بالحدث، كما نشر نفس الحساب صور وفيديوهات مختلفة لإطلالات الست نجمات.

أيضاً نفس الحساب نشر فيديو للفنانة فتون الجار الله وهي متألقة بفستان وردي.

كما ظهرت بحسابها بسناب شات الفنانة زار البلوشي وعلقت وكتبت: "زارا بالون الترند" وكانت ترتدي فستانًا باللون العنابي

أيضاً الإعلامية خديجة الوعل ظهرت بأسبوع الأزياء في الرياض، ونشرت عبر حسابها على تويتر والإنستغرام صورًا لإطلالتها بقطعتين باللون السكري والتركواز وعلقت وكتبت: "ضمن فعاليات Riyadhfashionweek الخطوط السعودية تدخل عالم الفاشن بإطلاق مجموعة الأزياء شكراً للدعوة والعرض الممتع".

أسبوع الأزياء في الرياض

تميز أسبوع الأزياء في الرياض حضور كبير من المشاهير من السعودية ودول مختلفة بالإضافة إلى الدول الخليجية، وشهد تنافسًا كبيرًا بإطلالات مبهرة ولافتة وأنيقة وجميلة، وبدأت العروض من 16 وتستمر إلى 21 أكتوير 2025 على مدى 6 أيام متتالية.

