ولي العهد البريطاني لنهج صارم مع عمه أندرو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تحقق شرطة العاصمة البريطانية في تقارير تفيد بأن الأمير أندرو طلب من ضابط التحقيق مع المدعية، في حين يخطط ولي العهد الأمير ويليام "لنهج قاسٍ" تجاه العائلة المالكة.

تشير تقارير إلى أن أندرو - الذي تخلى عن لقب دوق يورك - حاول حث شرطة العاصمة على جمع معلومات غير صحيحة من أجل حملة تشهير ضد فرجينيا جيوفري، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي، عام ٢٠١١.

وقالت شرطة العاصمة إنها "تبحث بجدية في الادعاءات المقدمة".

نهج قاس

في غضون ذلك، أفادت التقارير أن الأمير ويليام يخطط لاتباع "نهج قاسٍ" تجاه أندرو عندما يصبح ملكًا. وأشارت صحيفة (صنداي تايمز) إلى أن ويليام سيمنع عمه من "جميع جوانب الحياة الملكية" نظرًا للخطر المستمر على سمعة العائلة المالكة بعد سلسلة من الفضائح المسيئة.

وتوقعت محامية أميركية أن الفضيحة التي تجتاح العائلة المالكة "لن تنتهي" وأن المزيد من القصص "ستتسرب".

وتعتقد غلوريا ألريد، التي تمثل العديد من ضحايا الراحل جيفري إبستين، أن أندرو لن "يفلت من العقاب" على صلاته بالمتهم المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقالت لشبكة (سكاي نيوز): "هذا الأمر لن يزول. على الرغم من أنه لم يعد دوقًا، وسارة فيرغسون لم تعد دوقة، إلا أنه لن يزول".

وتخلى أندرو عن لقب دوق يورك وما تبقى من ألقاب مساء الجمعة، بعد سلسلة من القصص الجديدة المرتبطة بالسيدة جيوفري، التي تاجر بها إبستين. توفيت في أبريل/نيسان عن عمر يناهز 41 عامًا، وقالت عائلتها إنها "انتحرت".

سيحتفظ أندرو بالدوقية، التي لا يمكن نزعها إلا بقانون برلماني، لكنه لن يستخدمها.

وإلى ذلك، عندما سُئل إد ميليباند، وزير أمن الطاقة البريطاني، عما إذا كانت الحكومة تخطط لإصدار تشريع لنزع ألقاب أندرو، صرّح لبرنامج "صنداي مورنينغ" مع تريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز بأنهم سيخضعون "لتوجيه القصر" والعائلة المالكة.

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم جدًا، كوزير في الحكومة، أن نسمح للعائلة المالكة باتخاذ قراراتها بشأن هذه المسائل".

وقال ميلييباند: "لقد تخلى الأمير أندرو عن هذه الألقاب باتفاق مع جلالة الملك، وأعتقد أن هذا هو الموقف النهائي".

"لم ينتهِ الأمر بعد"

وزعمت السيدة جوفري أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع أندرو عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وهي مزاعم نفاها دائمًا.

وتزعم مذكراتها التي نُشرت بعد وفاتها يوم الثلاثاء أن أندرو أصر على توقيعها على أمر حظر نشر لمدة عام، لمنع نشر تفاصيل مزاعمها التي قد تُشوّه ذكرى اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت رسائل بريد إلكتروني تُظهر أن أندرو ظل على اتصال بإبستين، بعد عدة أشهر من إعلانه قطع الاتصال.

ودفع الدوق السابق مبلغًا لتسوية قضية اعتداء جنسي مدني مع السيدة جيوفري عام ٢٠٢٢، على الرغم من إصراره على أنه لم يلتقِ بها قط.

وقالت المحامية ألريد: "وفاة فيرجينيا الآن - رحمها الله - لا يعني أن الأمر قد انتهى بالنسبة للأمير أندرو. لم ينتهِ بعد. ستتسرب المزيد من التسريبات."

تقارير عن محاولة تشهير

وأفادت التقارير الآن أن أندرو سلم تاريخ ميلاد السيدة جيوفري ورقم الضمان الاجتماعي لها إلى حارسه الشخصي الذي يُمول من دافعي الضرائب عام ٢٠١١، طالبًا منه التحقيق.

وقيل إنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى نائب السكرتير الصحفي للملكة الراحلة آنذاك، وأبلغه بطلبه إلى مسؤول حمايته، وأشار أيضًا إلى أن السيدة جيوفري لديها سجل إجرامي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميل أون صنداي".

وصرح متحدث باسم شرطة العاصمة لشبكة سكاي نيوز: "نحن على دراية بالتقارير الإعلامية وننظر في الادعاءات الواردة".

وجاءت محاولة الأمير المزعومة، والتي لم يُذكر أن ضابط شرطة العاصمة هو من نفذها، في عام ٢٠١١، قبل ساعات من نشر الصورة الشهيرة لأندرو وهو يلف ذراعه حول السيدة جيوفري في لندن، والتي ادعى أنها مُفبركة.

وأفادت صحيفة "ميل أون صنداي" أنها حصلت على البريد الإلكتروني من الإفصاحات التي يحتفظ بها الكونغرس الأمريكي.

ووفقًا لرسالة إلكترونية نشرتها الصحيفة، قال أندرو للسكرتير الصحفي السابق: "يبدو أيضًا أن لديها سجلًا إجراميًا في الولايات المتحدة. لقد أعطيتها تاريخ ميلادها ورقم الضمان الاجتماعي للتحقيق مع XXX، ضابط الشرطة العامة المناوب".

وأضافت الصحيفة أن عائلة السيدة جيوفري ردت، مؤكدةً أنها لا تملك سجلًا إجراميًا. في كتابها المعنون "فتاة لا أحد: مذكرات النجاة من الإساءة والنضال من أجل العدالة"، كتبت، وفقًا لصحيفة التلغراف: "على الرغم من مدى تأثير هذه المقابلة على الأمير أندرو، إلا أنها كانت بمثابة حقنة وقود طائرة لفريقي القانوني.

وقالت: "لن يساعدنا محتواها في بناء قضية دامغة ضد الأمير فحسب، بل سيفتح أيضًا الباب أمام احتمال استدعاء زوجته السابقة، سارة فيرغسون، وابنتيهما، الأميرتين بياتريس ويوجيني."

عمل الملك

وقال أندرو، الذي لا يزال أميرًا ويقيم في المحفل الملكي التابع للتاج، يوم الجمعة، إن "الاتهامات المستمرة الموجهة ضدي تُشتت الانتباه عن عمل جلالته والعائلة المالكة".

وأكد أنه يضع "عائلته ووطنه في المقام الأول" وأنه سيتوقف عن استخدام "لقبه أو الأوسمة التي مُنحت له".

اهانة للضحايا

صرحت المحامية الأميركة ألريد لقناة سكاي نيوز بأنها شعرت أن بيان أندرو يوم الجمعة، الذي وصف الفضيحة بأنها "تشتيت للانتباه"، كان "إهانة" لضحايا إبستين.

وقالت: "ما يُقصده [البيان] هو استمرارٌ في الدعاية السيئة للنظام الملكي".

وأضافت: "حسنًا، أنا سعيدةٌ بهذه العاقبة البسيطة التي سيدفعها... لم يعد دوقًا، ولكن انظروا، إنه يعيش حياةً رغيدة بينما لا يزال العديد من الضحايا يعانون من الأذى الذي تسبب به العديد من الأشخاص المتورطين مع جيفري إبستين".

وكانت عائلة السيدة جيوفري حثت الملك تشارلز الثالث على المضي قدمًا وسحب لقب الأمير من أندرو.