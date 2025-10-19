تكنولوجيا: TSMC تبدأ إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia داخل أمريكا في خطوة ضخمة لتوطين الصناعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nvidia إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة بمعمارية Blackwell الجديدة داخل الولايات المتحدة، حيث خرجت أول دفعة من الرقائق الأمريكية الصنع من مصنع TSMC في ولاية أريزونا.

ألقى المدير التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، كلمة أمام موظفي مصنع TSMC الأمريكي احتفالًا بهذا الإنجاز، ووقّع بنفسه على إحدى شرائح Blackwell إلى جانب نائب رئيس عمليات TSMC، وانغ.

ضخّت TSMC استثمارات ضخمة في أول مصانعها داخل الأراضي الأمريكية، تجاوزت 165 مليار دولار حتى الآن، مع خطط لمزيد من التوسع. ورغم أن المصنع في أريزونا لن يغطي سوى جزء بسيط من احتياجات شركات المعالجات الأمريكية، إلا أن قدرته على تصنيع أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطورًا في العالم تؤكد أهميته الاستراتيجية الكبرى.

تسعى الولايات المتحدة منذ سنوات إلى إنشاء سلسلة توريد متكاملة للرقائق داخل أراضيها لتعزيز استقلالها في مجالات معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي، وتُعد شرائح Blackwell المصنوعة في أريزونا مثالًا واضحًا على نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة.

وصرّح هوانغ قائلًا: “إنه لحظة تاريخية لأسباب عديدة، فهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يُصنع فيها أهم معالج في العالم داخل الولايات المتحدة، من قبل أكثر المصانع تطورًا، هنا في أمريكا.”

وأشار هوانغ إلى أن هذا الحدث يجسد رؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز واحدة من أكثر الصناعات الحيوية في العالم.

بدورها، عبّرت TSMC عن فخرها بهذا الإنجاز، إذ تمكنت خلال بضع سنوات فقط من الانتقال من مرحلة تأسيس المصنع إلى إنتاج أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها بطاقات الألعاب الشهيرة مثل Asus RTX 5070 Ti التي تشهد حاليًا خصمًا بنسبة 15٪ على موقع أمازون.

ورغم أن الحكومة الأمريكية كانت قد شجعت TSMC على الاستثمار في شركة Intel، فإنها في النهاية دفعتها إلى مضاعفة استثماراتها في مصانعها الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركات كبرى أخرى في مجال أشباه الموصلات عن شراكات جديدة لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا. فقد تعاونت شركة Tesla مؤخرًا مع Samsung لإنتاج شرائح AI6 التي ستُستخدم في السيارات ذاتية القيادة وروبوتات Optimus داخل مصنعها في تكساس.

وعلى عكس شرائح Nvidia Blackwell التي تُنتجها TSMC في أريزونا بمعمارية 4 نانومتر، ستُصنع شرائح Samsung المخصصة لتسلا بتقنية الجيل القادم 2 نانومتر.

