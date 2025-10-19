الجنف عند الأطفال.. أسبابه وعلامات احذري تجاهلها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 08:03 صباحاً - الجنف هو اضطراب في العمود الفقري، قد يصيب الأطفال أيضاً، فهل من الصحيح أن حمل حقيبة ظهر ثقيلة يُسبب الجنف لدى الأطفال؟

يُعرَّف الجنف بأنه عبارة عن خلل هيكلي في الجسم، يتميز بانحناء في العمود الفقري وبزاوية تزيد على 10 درجات على الجانب، ويجب الانتباه إلى أن حوالي 95% من حالات الجنف تعد مجهولة السبب، وقد تزداد فرص إصابة الأطفال الأكثر طولاً بالجنف.. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث" أسباب أخرى لإصابة أطفالك بالجنف، وعوامل خطر إصابة طفلك وكيفية علاجه.

هل حمل حقيبة ظهر ثقيلة يُسبب الجنف عند الأطفال؟

قد يُصاب طفلك بتشوهات في العظام-الصورة من موقع AdobeStock

الأطفال الذين يشعرون بألم في أماكن مختلفة من الجسم عندما يحملون أشياء ثقيلة تفوق قدراتهم، قد يشكون من ألم في أكتافهم ورقبتهم، فعندما تكون العضلات غير متوازنة، قد يُصاب طفلك بتشوهات في العظام، وإذا لم يتم علاجها مبكراً قد يُصاب الأطفال بتشوهات في العظام، مثل الجنف.

لذا، هناك أنشطة أو عادات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أو تحسين الأعراض التي يشعر بها الطفل بسبب الجنف.

تعرفي إلى المزيد حول آلام الظهر "المبكرة" عند الأطفال كيف تعالجينها؟

أسباب وعوامل الخطر للجنف عند الأطفال

هناك عدة عوامل خطر وعادات يومية للإصابة بالجنف لدى الأطفال إليكِ بعضها:

يعد العمر عاملاً مهماً، فكلما كان الطفل أصغر سناً، كان من الممكن اكتشاف الجنف مبكراً.

يمكن أن يحدث الجنف لدى الأولاد والفتيات على حد سواء، إلا أنه أكثر شيوعاً لدى الفتيات.

يمكن أن ينتقل الجنف وراثياً. وفي المقابل، فإن معظم الأطفال المصابين بالجنف ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

حوالي ٨٠٪ من حالات الجنف لدى المراهقين تعد مجهولة السبب، وهذا يعني أنهم يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من أي مشاكل صحية كامنة.

الجلوس لفترات طويلة بطريقة خاطئة يُرهق عضلات الظهر بسرعة، وعلى الأمهات الانتباه إلى أن إمالة جسم الطفل أو ثنيه إلى أحد الجانبين، قد يُسبب اختلالاً في توازن العضلات، مما قد يؤدي إلى إصابة طفلك بالجنف.

عند الجلوس لأكثر من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة، تبدأ عضلات الظهر بالتوتر وتسبب الألم. مع أن الانحناء قد يبدو أسهل، إلا أنه في الواقع يزيد الضغط على أقراص العمود الفقري.

الأطفال الذين يجلسون كثيراً على جانب واحد من أجسامهم يُصابون باختلالات عضلية. إذا استمرت هذه العادة، فقد تؤثر في النهاية على شكل عمودهم الفقري.

حمل حقيبة ثقيلة بشكل غير صحيح قد يُسهم أيضاً في الإصابة بالجنف. حتى لو كان وزن الحقيبة أقل من 10% من وزن الجسم، فإن استخدامها بشكل غير متماثل يُشكل خطراً على صحة عظام طفلك.

أعراض الجنف عند الأطفال

هناك العديد من علامات الجنف التي يمكن ملاحظتها لدى الأطفال منذ سن مبكرة. إليكِ أبرزها:

يبدو أن الكتفين وشفرات الكتف غير متوازنة.

تبدو المسافة بين الذراعين والجسم مختلفة عند الوقوف.

يبدو الحوض مائلاً.

تبرز الأضلاع أو تضغط على جانب واحد من الجسم.

تبدو عضلات أسفل الظهر أكثر بروزاً على جانب واحد.

تبدو طيات الجلد عند الخصر غير متساوية.

تشخيص الجنف عند الأطفال

التشخيص المبكر يساعد على علاج الجنف -الصورة من موقع Freepik

التشخيص المبكر: يعد الهدف الأساسي من علاج الجنف هو ضمان التشخيص المبكر قدر الإمكان، فإن خطر تطور الجنف يختلف باختلاف العمر الذي تظهر فيه الحالة.

يعد الهدف الأساسي من علاج الجنف هو ضمان التشخيص المبكر قدر الإمكان، فإن خطر تطور الجنف يختلف باختلاف العمر الذي تظهر فيه الحالة. مضاعفات رئوية: الأطفال الذين يعانون من الجنف الطفولي والشبابي هم الأكثر عرضة لتطور الانحناء، فضلاً عن ارتفاع خطر الإصابة بمضاعفات رئوية ثانوية للجنف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفحص البدني والأشعة السينية هما الطريقتان الرئيسيتان للكشف المبكر عن الجنف. وتكشف الأشعة السينية عن مدى انحناء العمود الفقري وموقعه واتجاهه.

الأطفال الذين يعانون من الجنف الطفولي والشبابي هم الأكثر عرضة لتطور الانحناء، فضلاً عن ارتفاع خطر الإصابة بمضاعفات رئوية ثانوية للجنف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفحص البدني والأشعة السينية هما الطريقتان الرئيسيتان للكشف المبكر عن الجنف. وتكشف الأشعة السينية عن مدى انحناء العمود الفقري وموقعه واتجاهه. تحديد نوع الجنف: الخطوة التالية بعد الفحص الأولي هي تحديد نوع الجنف وأسبابه المحتملة. بناءً على ذلك، يمكن وضع استراتيجية علاج مناسبة لحالة الطفل.

الخطوة التالية بعد الفحص الأولي هي تحديد نوع الجنف وأسبابه المحتملة. بناءً على ذلك، يمكن وضع استراتيجية علاج مناسبة لحالة الطفل. تصوير بالرنين: بالنسبة للأطفال دون سن العاشرة، يوصى بإجراء تصوير شامل بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري. ويُجرى هذا للتأكد من عدم وجود اضطرابات أخرى تؤثر على الحبل الشوكي.

بالنسبة للأطفال دون سن العاشرة، يوصى بإجراء تصوير شامل بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري. ويُجرى هذا للتأكد من عدم وجود اضطرابات أخرى تؤثر على الحبل الشوكي. فحص التشوهات الأخرى: يحتاج الأطفال المصابون بالجنف الخلقي أيضاً إلى مزيد من التقييم؛ للكشف عن مشاكل القلب أو الكلى المصاحبة. ويُعد هذا الفحص مهماً لأن الجنف الخلقي غالباً ما يرتبط بتشوهات أعضاء أخرى.

علاج الجنف عند الأطفال

استعادة وظائف الجسم: يعتمد العلاج الطبيعي على نهج شامل لتقييم احتياجات المريض، ووضع خطة علاجية، واستعادة وظائفه الجسدية. بهذه الطريقة، تستطيع الأمهات دعم أطفالهن في الحفاظ على أنشطتهم رغم إصابتهم بالجنف.

يعتمد العلاج الطبيعي على نهج شامل لتقييم احتياجات المريض، ووضع خطة علاجية، واستعادة وظائفه الجسدية. بهذه الطريقة، تستطيع الأمهات دعم أطفالهن في الحفاظ على أنشطتهم رغم إصابتهم بالجنف. العلاج بالتمارين الرياضية: يُستخدم للحفاظ على قوة الجسم وقدرته على التحمل ومرونته، ويقوم الأطفال بحركات زحف تساعد على شد العضلات وتقليل انحناء العمود الفقري، وتتضمن هذه التمارين تحسين أنماط التنفس، وتمديد العضلات، وزيادة استقرار العمود الفقري

مضاعفات الجنف عند الأطفال

يمكن أن يُسبب الجنف غير المُعالج مشاكل صحية خطيرة، بل قد يؤثر سلباً على جودة الحياة، ويُضعف وظائف أعضاء حيوية أخرى.

قد يعاني الأطفال المرضى من آلام طويلة الأمد.

تصبح التغييرات في الشكل الجسدي أكثر وضوحاً مع زيادة انحناء العمود الفقري.

يمكن أن يحدث تلف في الأعضاء بسبب الضغط الناتج عن انحناء العمود الفقري.

يزداد خطر تلف الأعصاب بسبب الضغط الزائد.

يمكن أن يتطور التهاب المفاصل بشكل أسرع لدى الأشخاص المصابين بالجنف.

قد يكون تسرب السائل الشوكي أحد التأثيرات اللاحقة.

كيفية الوقاية من الجنف عند الأطفال

على الرغم من أن الجنف مجهول السبب، لا يمكن الوقاية منه دائماً، إلا أن الوقاية والكشف المبكر أمران أساسيان. يمكن لهذه الخطوات البسيطة أن تساعد في إبطاء تطور تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال:

تأكدي من أن طفلك يجلس ويقف بشكل مستقيم مع ظهر مستقيم.

يمكن للأنشطة البدنية مثل السباحة أو الجمباز أو ركوب الدراجات أن تقوي عضلات ظهر طفلك وجذعه.

قومي بتلبية احتياجات طفلك من الكالسيوم وفيتامين د والبروتين لدعم نمو العظام الصحي.

إجراء فحوصات طبية للكشف عن العلامات المبكرة للجنف.

متى تستدعي مراجعة الطبيب؟

إذا لاحظتِ أي تغيرات في طريقة جلوس ووقوف طفلك أو أي علامات على الجنف، فاصطحبيه إلى الطبيب فوراً. استشارة طبيب أطفال أو أخصائي عظام ستساعد في ضمان التشخيص الدقيق.

وستتلقى الأمهات أيضاً إرشادات حول ما إذا كان طفلهن يحتاج إلى فحوصات إضافية مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لمزيد من التقييم.

قد يهمكِ الاطلاع على أسباب آلام الظهر عند المراهقين

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.