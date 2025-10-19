أمطار ورياح قوية تجتاح عدة مناطق مع تغيرات جذرية في الطقس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقرير خاص: توقعات بأمطار رعدية وسيول في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية

تحذيرات من هطول أمطار رعدية غزيرة قد تسبب جريان السيول وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وقد يتشكل الضباب على الأجزاء الشرقية من المملكة. في المقابل، من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

وفي تقريره اليومي، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، مع توقعات بتشكل السحب الرعدية الممطرة وارتفاع الموج.

وفي الخليج العربي، من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة معتدلة، مع ارتفاع في ارتفاع الموج وبحر خفيف.

هذه التوقعات تأتي في إطار جهود الجهات المعنية لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الإرشادات الصادرة للحفاظ على سلامتهم خلال الظروف الجوية الغير مستقرة.