فوائد القراءة المبكّرة للأطفال: كيف تبنين ذكاءهم العاطفي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 08:03 صباحاً - القراءة من أهم المهارات الأساسية التي يكتسبها الطفل في سنواته الأولى. ولا شك أن أهمية القراءة في هذه السنوات لا تُضاهَى؛ فهي تُرسي أسس حياة حافلة بالتعلُّم والنموّ والتواصل مع العالم. وبالنسبة للأطفال الصغار، لا تُعزز القراءة استعدادهم الأكاديمي فحسب؛ بل تُعزز أيضاً قدراتهم العاطفية والاجتماعية والمعرفية.

8 فوائد للقراءة في مرحلة الطفولة المبكّرة

دعونا نستكشف الفوائد الثمانيَ الرئيسية للقراءة في مرحلة الطفولة المبكّرة، ولماذا يجب أن تكون جزءاً عزيزاً من الروتين اليومي لكلّ طفل.

1. القراءة تطوِّر اللغة عند الطفل

من أبرز فوائد القراءة للأطفال الصغار وتأثيرها على تطوُّر اللغة: القراءة تُعرّف الأطفال إلى مفردات جديدة، وتركيبات جُمل، وطرق جديدة للتعبير عن الأفكار.

ولا تستغربي أنه عليكِ البدء بالقراءة لطفلك منذ الولادة؛ فهي تدعمه من عمر 6-9 أشهر؛ حيث تَظهر المناغاة المكررة 12 شهراً. الكلمات الأولى تستخدم مخزوناً صوتياً محدوداً 18 شهراً. العمليات الصوتية (تشوُّهات الأصوات المستهدفة) تصبح منهجية 18 شهراً- 7 سنوات. اكتمال المخزون الصوتي، والحقيقة أن أول مهارة لغوية يكتسبها الطفل هي مهارة الاستماع، والتي تعَد من أصعب المهارات؛ لأنها عملية يتم من خلالها الإنصات إلى الرموز المنطوقة، ثم تفسيرها بعد ذلك. والآباء والمعلمون بالحضانة بحاجة إلى تفهُّم تلك المهارة.

فعندما يقرأ الآباء ومقدمو الرعاية بصوت عالٍ، يتعرّف الأطفال إلى لغة أغنى وأكثر تنوُّعاً عما قد يصادفونه في محادثاتهم اليومية. هذا التعرّف المبكّر يُنمّي مهاراتهم اللغوية؛ مما يُسهّل عليهم التواصل بفعالية والتفوُّق في القراءة والكتابة لاحقاً.

2. تقوّي المهارات المعرفية

تدعم القراءة التطوُّر المعرفي، من خلال تحفيز دماغ الطفل على التفكير والاستدلال ومعالجة المعلومات. عندما يستمع الأطفال الصغار إلى القصص، يتعلمون تمييز الأنماط والتسلسلات وعلاقات السبب والنتيجة.

هذه المهارات المعرفية أساسية لحل المشكلات وفهْم العالم من حولهم. ومن فوائد القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة أيضاً، تحسين الذاكرة، إذ يتذكّر الأطفال الشخصيات والأماكن وتفاصيل الحبكة من كتبهم المفضلة.

لذلك، قومي بتعليم الطفل حروف الأبجدية من خلال الغناء أو حتى الأوراق المتشابهة، وقراءة معلومات عنها واللعب بالألغاز. وهناك ممارسة لعبة سهلة بسيطة يمكنك اتباعها لتعليمه حروف الأبجدية؛ حيث تتم كتابة الحروف على قصاصات مربعة الشكل، وتلوّن بألوان مختلفة تجذب انتباه الطفل، ثم اخلطيها وضعهيا في جميع أنحاء المنزل، وبعدها اجعلي طفلكِ ينتقل في المنزل للبحث عن الأحرف وترتيبها جميعها، ثم ألصقيها في مكان محدد بحيث يمكنكِ بعدها تكرار التمرين.

3. تدعم الفهم العاطفي

تُتيح الكتب للأطفال مساحةً آمنةً لاستكشاف مجموعةٍ واسعةٍ من المشاعر والمواقف. فمن خلال القصص، يتعلم الأطفال التعاطف والرحمة والمرونة العاطفية. على سبيل المثال: عندما تواجه شخصيةٌ ما، تحدياً أو تُعبّر عن فرحها، يستطيع الأطفال الصغار ربط هذه التجارِب بحياتهم الشخصية.

تساعد القراءة الأطفال على تطوير الذكاء العاطفي، وهو أمرٌ ضروري لبناء علاقات صحية، والتغلُّب على تعقيدات الحياة.

ويمكن تطوير الفهم العاطفي عند الأطفال من خلال القراءة، عن طريق طرح أسئلة تفاعلية عن مشاعر الشخصيات، ومناقشة وجهات نظرهم المختلفة، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم الخاصة أثناء القراءة. كما أن القراءة المنتظمة للقصص، تساعد على تنمية التعاطُف وفهْم وجهات نظر الآخرين.

4. تُفسح المجال للإبداع والخيال

تمتد فوائد القراءة للأطفال إلى إبداعهم وخيالهم. فالقصص تنقل عقول الصغار إلى عوالم ساحرة، وتُعرّفهم إلى شخصيات متنوّعة، وتشجعهم على التفكير خارج الصندوق.

القراءة تُثير فضول الطفل، وتُلهمه لابتكار قصصه ورسوماته وألعابه الخيالية. هذا التطوُّر الإبداعي بالغُ الأهمية لتنمية مهارات الابتكار وحل المشكلات أثناء نموّه، فعندما تتاح للأطفال فرصةُ القراءة منذ الصِغر، تفتح أمامهم عالماً من الإمكانيات والتجارِب الثقافية التي تُغذي عقولهم، وتوسّع لديهم الخيال، من خلال التعرُّف إلى الشخصيات والمجريات، وتُحدث تأثيرات إيجابية على نموّهم الشخصي. فالقراءة ليست مجرد نشاط ترفيهي؛ بل هي مصدرٌ غني بالمعرفة والترفيه والتعبير الفني.

5. القراءة تدعم التركيز والانضباط

يتطلب التفاعل مع الكتب، التركيز والصبر والقدرة على متابعة القصة من بدايتها إلى نهايتها. بالنسبة للأطفال الصغار، يُعَدّ تطوير هذه المهارات في وقت مبكّر، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح الأكاديمي في المستقبل.

القراءة تشجّع الأطفال على الجلوس بهدوء، والاستماع بانتباه، والتركيز على المهمة، وهي كلها أمورٌ ضرورية لنموّهم الشامل. مع مرور الوقت، تعزز هذه الممارسة انضباطهم الذاتي، وقدرتهم على إدارة المهام باستقلالية. لذلك احرصي على مكان يمكن لطفلك التركيز فيه، واحرصي على أن تكون الإضاءة كافية ومريحة للعين، وعلّميه الجلوس بطريقة تُبقيه نشيطاً، وشجّعيه على تحديد أهدافه قبل القراءة. والتصفُّح وإلقاء نظرة سريعة على النص قبل الشروع في القراءة الفعلية، هذا كله من شأنه أن يمنح الطفل فكرة عن مضمون ما سيقرأه، ويَزيد من قدرته على استيعابه.

6. القراءة تغذّي المهارات الاجتماعية

للقراءة أيضاً دورٌ في تعزيز المهارات الاجتماعية. فعندما يقرأ الأطفال مع آبائهم أو مقدّمي الرعاية أو أقرانهم، تُصبح القراءة نشاطاً مشتركاً يُعزز التواصل والترابط.

غالباً ما تُعرِّف الكتبُ الأطفالَ بمواقف اجتماعية، كالمشاركة والعمل الجماعي وحل النزاعات، والتي يُمكن للأطفال محاكاتها في الحياة الواقعية. تكمن أهمية القراءة في السنوات الأولى، في قدرتها على تعليم الأطفال كيفية التفاعل باحترام وفعالية مع الآخرين. فالقراءة تُنمّي التعاطف وتُعزّز التواصل مع الآخرين. لن تفهمي تماماً معنى أن تكوني في مكان الآخرين، لكن التعاطُف يعني أنكِ تستطيعين أن تشعري بما قد يكون عليه؛ فهي تشجّع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الجماعية والفردية، التي تعزز التعاون والتفاعل مع الآخرين. تقديم فرص للأطفال للتعبير عن أفكارهم ورؤيتهم في بيئة تعزز الاحترام والتفاهم. استخدام الألعاب التعليمية والأنشطة القائمة على الدور لتعزيز مهارات التواصل والاجتماعية.

7. تمنح الطفل القدرة على تعزيز التفكير النقدي

التفكير النقدي هو تفكير هادف، منطقي، وموجّه نحو هدف، ويشمل مهارات مثل: تحليل الحجج أو الأدلة، وحل المشكلات الإبداعية، وتقييم وجهات النظر، واستخلاص الاستنتاجات. وعلى عكس التفكير السلبي، يعتمد التفكير النقدي على التحليل، والتطبيق، والتركيب، والتقييم. وهو ما يُمكّن الطفل من تفسير الأفكار وشرحها واستنتاجها بدقة ووضوح.

عندما يمارس الأطفال التفكير النقدي؛ فإنهم يتجاوزون مجرد الفهم السطحي أو الحفظ. وبدلاً عن قبول المعلومات كما هي، يسألون الأسئلة ويفكرون بعمق. هذا يحوّلهم من مستقبلين للمعلومات إلى صنّاع للمعرفة والفهم، كما أن المفكرين النقديين يقيّمون ويبررون ويُدافعون عن آرائهم؛ بدلاً عن تصديق كلّ ما يسمعونه، وهذه القدرة تخدمهم طوال حياتهم الدراسية والعملية. ومن فوائد القراءة للأطفال: تنمية مهارات التفكير النقدي؛ فكثيراً ما تطرح القصص مشاكل أو معضلات تتطلب حلاً؛ مما يدفع الأطفال إلى تحليل المواقف وتوقُّع النتائج.

إن تشجيع القراء الصغار على طرح أسئلة مثل: "لماذا فعلت الشخصية ذلك؟" أو "ماذا قد يحدث بعد ذلك؟"، يساعدهم على تطوير مهارات التفكير وفهْم وجهات النظر المختلفة.

8. تطوُّر الوعي الثقافي

تطوِّر القراءة الوعي الثقافي لدى الأطفال، من خلال تعريضهم لثقافات وخلفيات متنوّعة؛ مما ينمّي لديهم تقدير الاختلافات، ويعزز مهارات التحليل والتفكير النقدي عند الأطفال، ويوسّع خيالهم ومعرفتهم بالإنسانية، ويغرس فيهم قِيم التعاطف والرحمة. الكتب نافذة على مختلف الثقافات والتقاليد وأساليب الحياة. بقراءة قصص من مختلف بقاع العالم، يكتسب الأطفال تقديراً للتنوُّع، ويتعلمون احترام الاختلاف.

هذا التعرُّض للثقافات الأخرى، يُوسّع فهمهم للعالم ويعزز شعورهم بالشمول. تتجاوز فوائد القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة التطور الشخصي؛ إذ تُسهم في بناء مجتمع أكثر تعاطفاً وانفتاحاً.

فوائد القراءة للأطفال الصغار وصغار السن هائلة ومؤثّرة؛ إذ تؤثّر على نموّهم اللغوي والمعرفي والعاطفي والاجتماعي. وبدمج القراءة في روتين الطفل اليومي، يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية تنميةُ حب الكتب لدى أطفالهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في الحياة.

كيف أختار الكتاب الذي يناسب طفلي؟

إن اختيار كتب رائعة لطفلكِ الصغير، سيضعه على طريق التعلُّم، وينمّي مفرداته ومهاراته في التعرُّف إلى الأشياء، ويثير فضوله حول العالم، ويخلُق ذكريات رائعة. مع نموّه، ستساعده توصيات الكتب الرائعة على شغفه بالقراءة وتعزيز نجاحه الدراسي، من خلال تطوير مفرداته ومهاراته في الكتابة والفهم والدراسة. لكن قبل الشراء، اطرحي على نفسك الأسئلة الآتية:

هل هذه الكتب المقترَحة مناسبة لسن طفلك؟

انتبهي لإرشادات السن وفوائد التعلُّم التي توفرها اختياراتك. بالنسبة لطفلكِ الرضيع أو الصغير، تُعَدّ الكتب المصنوعة من الورق المقوّى المتين والعناوين البلاستيكية القابلة للمسح، خيارات جيدة. يستطيع الأطفال الأكبر سناً ومرحلة ما قبل المدرسة، التعامل مع الصفحات الورقية، وسيستمتعون بالكتب ذات الصور الكبيرة، والكتب ذات الغطاء القابل للفتح، التي تدعوهم إلى الانغماس في القصة. أفضل الكتب تتطوّر مع طفلكِ. على سبيل المثال: يمكنكِ شراء كتاب مصوّر لطفلكِ البالغ من العمر خمس سنوات تقرأينه له. في السادسة، يقرأ الكلمات لك، وفي الثامنة، ينكمش في الزاوية ويقرأ الكتاب بمفرده. بالنسبة للقارئ المستقل، اختاري عناوين تُحفّزه من دون أن تُسبب له إحباطاً كبيراً.

ماذا سيتعلم طفلي من هذه الكتب المقترَحة؟

عادةً ما تُركّز كتب الأطفال الرُضّع ومرحلة ما قبل المدرسة، على المفاهيم الأساسية، مثل: الأبجدية والمشاعر والصداقة، بالإضافة إلى استخدام التكرار والصوتيات وأدوات القراءة الأخرى لإعداده للقراءة. بالنسبة للطفل الأكبر سناً، فكّري في كيفية تطوير الكتاب لفهمه ومفرداته، بالإضافة إلى المواضيع والإمكانيات التي سيتعلمها من خلال القراءة.

هل موضوع هذه الكتب المقترَحة جذاب؟

كقاعدة عامة، كلما صغُر سن طفلك، زادت الحاجة إلى قصص تتناول تجارِبه الحياتية. وكلما كبر، ازدادت أهمية الخيال لديه. دعي اهتماماته ترشدكِ، وكوني مبدعة في اختياراتك. هل طفلك مولع بالديناصورات؟ جرّبي كتاباً مصوراً عن الديناصورات مُقنعاً قبل النوم. وللقراءة المنفردة، قدّمي له كتاباً غيرَ روائي عن الحفريات الأثرية.

هل سيجد طفلي النصوص والرسوم التوضيحية في توصيات الكتب هذه جذابة؟

هذا رد فعل طبيعي. في كتب الصور، ابحثي عن رسوم توضيحية تلفت انتباهه، وشخصيات مألوفة تجذب انتباهه. يجب أن تشجعه اختياراتك على الإشارة واللمس والتحدث عن الصور. ابحثي أيضاً عن كتب تبدو ممتعة للقراءة بصوت عالٍ. إذا كان يحب تكرار الكلمات والعبارات بصوت عالٍ. فإن كان طفلكِ الأكبر قد استمتع بمؤلف أو رسام أو سلسلة كتب معيّنة سابقاً؛ فاختاري عناوين من نفس المؤلفين. اختيار الكتب الفائزة بالجوائز، سيساعدكِ أيضاً على اختيار كتب عالية الجودة.

