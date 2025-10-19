رصد زلزال في الخليج العربي شمال شرق الخفجي: تحليل المساحة الجيولوجية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زلزال بقوة 4.34 درجات يضرب الخليج العربي

سجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، زلزالًا في الخليج العربي يبعد نحو 160 كيلومترًا شمال شرق الخفجي، صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 00:27:09، وبلغت قوّته 4.34 درجات على مقياس ريختر.

تفاصيل الزلزال

وفقًا لتقارير الهيئة، كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وتسبب في اهتزازات خفيفة شعر بها سكان المنطقة المجاورة.

التداعيات المحتملة

حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية نتيجة لهذا الزلزال، وتابعت الجهات المختصة الموقف عن كثب.

الاستعدادات والتوجيهات

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قد أطلقت حملات توعية وتوجيهات للمواطنين حول كيفية التصرف في حالات وقوع زلازل، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

الختام

يعتبر هذا الزلزال إشارة لأهمية الاستعداد والتأهب لمواجهة الظواهر الطبيعية، وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.