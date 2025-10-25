بطولة إيطاليا: ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته بتعادله امام بيزا

الرياص - اسماء السيد - روما : أهدر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، فرصة توسيع الفارق بعد تعادله 2 2 مع بيزا، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة.

افتتح الدولي البرتغالي رافايل لياو التسجيل بتسديدة جانبية خادعة في الدقيقة السابعة، محرزا هدفه الثالث في مباراتين، وذلك بعد أن كان قد تعرّض مطلع تشرين الاول/أكتوبر لانتقادات من مدربه ماسيميليانو أليغري بسبب افتقاره للحسم أمام المرمى.

لكن أداء ميلان تراجع بعدها بشكل دراماتيكي، ما سمح للفريق الصاعد حديثا إلى دوري الاضواء بالعودة في النتيجة عبر ركلة جزاء سجلها الكولومبي المخضرم والبديل خوان كوادرادو (37 عاما) في الدقيقة 59 ثمّ التقدم عبر الأنغولي مبالا نزولا (86).

إلا أن السويسري البديل زاكاري أتيكامي خطف التعادل للروسونيري في الوقت القاتل (90+3) بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

رغم ذلك، عزّز ميلان سجله من دون خسارة الى سبع مباريات متتالية (خمسة انتصارات وتعادلان)، رافعا رصيده إلى 17 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن إنتر ونابولي وروما، الذين يملكون جميعا 15 نقطة.

وافتقد فريق المدرب أليغري لكل من الأميركي كريستيان بوليسيك والفرنسي أدريان رابيو الغائبَين حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته، يقبع بيزا في المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط.