دورة باريس: صدمة مبكرة لألكاراس بخروجه من الدور الأول وتأهل سهل لمدفيديف

الرياص - اسماء السيد - باريس : تلقى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا صدمة في أولى مبارياته ضمن دورة باريس لماسترز الألف نقطة بكرة المضرب الثلاثاء، بعد خسارته أمام البريطاني كاميرون نوري الـ31 بثلاث مجموعات 4 6 و6 3 و6 4.

وبات ألكاراس المتوّج بستة ألقاب كبرى والذي لم يسبق له الفوز بدورة باريس في أربع محاولات سابقة، مهددا بفقدان التصنيف العالمي في حال تتويج منافسه الإيطالي يانيك سينر باللقب.

وعاد الإسباني إلى المنافسات بعد غياب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وبدا أنه في طريقه إلى الفوز حين حسم المجموعة الأولى مستعرضا مزيجا من القوة والمهارة المعهودين لديه.

لكن مستواه تراجع بشكل كبير في منتصف المباراة، تماما كما حدث في رولان غاروس، وهذه المرة دفع الثمن.

وتمكن نوري بالتقدم 3 1 على إرسال ألكاراس وكاد يخسر الشوط التالي لكنه حارب للفوز بالمجموعة الثانية.

وفي الثالثة، تنافس اللاعبان حتى الشوط السابع الذي كسره البريطاني حاسما اللقاء في ساعتين و25 دقيقة.

قال ألكاراس "أنا محبط حقا من مستواي اليوم"، مضيفا "كانت لديّ كل الأفكار واضحة، وكل الأهداف واضحة، لكن حتى في المجموعة الأولى التي فزت بها، شعرت أنني كنت قادرا على تقديم أداء أفضل بكثير مما فعلت".

وتابع "عليّ أن أُشيد بكام... لعب بشكل رائع اليوم، مباراة متماسكة، وأعتقد أن ذلك كان مفتاح الفوز".

بدوره، قال نوري (30 عاما) "ربما يكون هذا الفوز الأهم في مسيرتي".

وأضاف المصنف ثامنا عالميا سابقا "عملت بجد طوال هذا العام، ومن الرائع أن يأتي فوز كهذا ليجعل كل ذلك الجهد مستحقا".

مدفيديف يلاقي ديميتروف

واستهلّ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا سابقا، حملته في دورة باريس بفوز مريح على الإسباني خاومي مونار 6 1 و6 3 ضاربا موعدا مع البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الثاني.

ولم يُعان مدفيديف المصنف 13 عالميا حاليا، من أية صعوبة في المباراة التي أنهاها في ظرف ساعة و10 دقائق، بعدما تقدّم بالمجموعة الأولى بكسر إرسال منافسه، قبل أن يفعلها مرتين في الشوطين الخامس والسابع.

وانتظر الروسي حتى شوط الإسباني الثالث ضمن المجموعة الثانية لكسر إرساله لرابع مرة في المباراة في طريقه إلى الفوز.

وسيلعب مدفيديف مع ديميتروف الفائز على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار 7 6 (7 5) و6 1 الإثنين.

وضرب فالنتين فاشرو من موناكو موعدا جديدا مع ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش، بفوزه السهل على التشيكي ييري ليهيتشكا 6 1 و6 3.

واحتاج فاشرو الذي حقق المفاجأة بفوزه بدورة شنغهاي لماسترز الألف خلال الشهر الحالي، إلى 55 دقيقة ليحسم النتيجة في صالحه.

وسيلتقي فاشرو مع ريندركنيش الفائز الاثنين على المجري فابيان ماروجان، في إعادة لنهائي شنغهاي الذي حسمه الأول بثلاث مجموعات.

وكان فاشرو خرج من الدور لدورة فيينا النمسوية، بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتس في أول مشاركة له بعد إنجازه في شنغهاي.

ونجح فاشرو في كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الاولى ليتقدم 5 0، وانقذ ليهيتشا ماء الوجه بفوزه بشوط واحد قبل ان يحسم فاشرو المجموعة الاولى.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا لأن فاشرو كسر ارسال منافسه مرتين أيضا ليفوز بالمباراة.

خاض فاشرو (26 عاما) غمار دورة شنغهاي وهو مصنف في المركز 204 عالميا واضطر إلى خوض التصفيات قبل أن يضرب بقوة بتخطيه لاعبين أمثال الكازاخستاني ألكسندر بوبليك والدنماركي هولغر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم ريندركنيش في النهائي. أدت هذه المغامرة الرائعة الى احتلاله المركز الأربعين في التصنيف العالمي.

أما ريندركنيش (30 عاما)، فأزاح في طريقه الى النهائي كلا من الألماني ألكسندر زفيريف وليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والروسي دانييل مدفيديف.

في وقت سابق، حافظ الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم التاسع على آماله في التأهل إلى بطولة أيه تي بي الختامية في تورينو، بعد فوزه المثير 6 7 (2/7) و6 3 و6 3 على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا.