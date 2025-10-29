أن بي ايه: ثاندر يحقق فوزه الخامس تواليا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب فوزه الخامس تواليا، على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغز 107 101، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

كما حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع تواليا، على مضيفه واشنطن ويزاردز 139 134 بعد التمديد.

في المباراة الاولى على ملعب "بايكوم سنتر" في أوكلاهوما، عاد ثاندر بفوز ثمين حققه في نهاية اللقاء بمواجهة الفريق الزائر ونجمه الليتواني دومانتاس سابونيس صاحب 10 نقاط و18 متابعة.

واشتعل الصراع في مباراة لم يتعد خلالها الفارق العشر نقاط بين الفريقين، ورغم أن كينغز تفوق في بعض فترات الربع الاخير، إلّا انه رضخ أمام المضيف في نهاية المطاف.

ولعب أليكس كاروسو وأرون ويغينز دورا مهما في فوز حامل اللقب عبر المتابعات الهجومية الحاسمة، فسجل الاول 8 نقاط والثاني 18 نقطة.

وسمح تألق الثنائي لفريقهما بتسجيل ثلاث رميات ثلاثية قاتلة في الدقائق الأخيرة، عبر كاروسو نفسه والكندي لو دورت (13 نقطة) ومواطنه شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري المنتظم والنهائيات الموسم الماضي، الذي كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة و9 متابعات.

وافتقد ثاندر لجهود نجميه جايلن وليامس وتشيت هولمغرين للاصابة.

وعلى ملعب "كابيتال وان أرينا" في واشنطن، فشل الفرنسي أليكس سار الذي تعملق بتسجيله 31 نقطة وأضاف إليها 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة وصدتين، في الحؤول دون خسارة فريقه أمام سفنتي سيكسرز.

وتألق سار الذي حقق أفضل رصيد شخصي له مع 34 نقطة أمام دنفر ناغتس في آذار/مارس، مع 13 نقطة في الربع الاول واظهر قدراته في التسجيل من مختلف المسافات (3 رميات ثلاثية من أصل 7).

وفرّط ويزاردز بعد الاستراحة بفارق لصالحه بلغ 19 نقطة، ثم بتقدمه بفارق 5 نقاط مع بداية الشوط الإضافي، وذلك بسبب خيارات سيئة من مخضرميه كريس ميدلتون (13 نقطة) وسي جيه ماكولوم (14 نقطة).