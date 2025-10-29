دورة باريس: تأهل سهل لسينر وصعب لزفيريف ورود خارج "أيه تي بي" الختامية

الرياص - اسماء السيد - باريس : بدأ الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانيا عالميا، رحلته نحو لقبه الأول في دورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب وبالتالي استعادة صدارة التصنيف من الإسباني كارلوس ألكاراس، بفوز سهل على البلجيكي زوزو بيرغز 6 4 و6 2 الأربعاء في الدور الثاني.

ويدخل سينر الدورة التي لم يذهب فيها سابقا إلى أبعد من الدور الثالث في ثلاث مشاركات، بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه في نهاية الأسبوع المنصرم بلقبه الرابع للموسم بفوزه في نهائي دورة فيينا على الألماني ألكسندر زفيريف.

وبما أنه غاب عن الدورة الموسم الماضي، لا يدافع فيها سينر عن أي نقطة، ما فتح أمامه باب استعادة صدارة التصنيف من ألكاراس في حال إحرازه لقبه الخامس في دورات ماسترز الألف نقطة بسبب انتهاء مشواره غريمه الإسباني عند الحاجز الأول بخروجه الثلاثاء من الدور الثاني على يد البريطاني كاميرون نوري.

لكن شيئا لن يحسم في الصراع على تزعم التصنيف في نهاية العام حتى لو توج سينر باللقب في العاصمة باريس، إذ تبقى هناك بطولة "أيه تي بي" الختامية حيث يدافع الإيطالي عن نقاطه الـ1500 التي جمعها نتيجة تتويجه باللقب الموسم الماضي، فيما يدافع ألكاراس عن 200 نقطة فقط، ما يجعل الضغط على منافسه الذي كسر إرسال بيرغز مرة واحدة في المجموعة الأولى من أصل سبع فرص أتيحت له، وكان ذلك كافيا كي ينهيها لصالحه 6 4 من دون أن يمنح منافسه البلجيكي أي فرصة لكسر إرساله.

وضرب الإيطالي بقوة في بداية الثانية وانتزع الشوط الأول على إرسال منافسه، في طريقه للتقدم 2 0 ثم 5 1 بعدما جدد الكسر في الشوط الخامس، قبل أن يحسمها 6 2 والمباراة في ساعة و27 دقيقة.

وقال سينر بعد فوزه الثاني والعشرين تواليا على الملاعب الصلبة المغلقة، إنه "سعيد جدا لتمكني من تجاوز المباراة الأولى. أنا سعيد جدا بالطريقة التي أرسلت بها اليوم. كنت دقيقا جدا كما أني بدأت مباشرة بكسر الإرسال ما منحني المزيد من الثقة. أنا سعيد جدا بالأداء الذي قدمته اليوم".

ويلتقي سينر في الدور الثالث الذي وصله في مشاركته الأخيرة عام 2023 لكنه انسحب قبل مباراته مع الأسترالي أليكس دي مينور، الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الفائز على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 7 5 و1 6 و7 6 (7 4).

زفيريف يعاني

ومن جهته، بدأ زفيريف، المصنف ثالثا، حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب في الدور الثاني على الأرجنتيني كاميلو أوغو 6 7 (5 7) و6 1 و7 5.

وعانى الألماني كي يحجز بطاقته واحتاج إلى ساعتين و35 دقيقة كي يتخطى منافسه المصنف 49 عالميا وتنازل عن المجموعة الأولى بعدما فشل في انتزاع أي شوط على إرسال أوغو.

لكنه ضرب بقوة في بداية الثانية وتقدم 3 0 بعد انتزاعه الشوط الثاني على إرسال منافسه ثم السادس، في طريقه لحسمها 6 1 في 35 دقيقة، قبل أن يعاني مجددا في الثالثة حيث خسر إرساله للمرة الأولى في اللقاء بتنازله عن الشوط الرابع، لكنه رد في التالي ثم في الحادي عشر، متقدما 6 5 ثم 7 5 على إرساله.

ويلتقي زفيريف، الباحث عن لقبه الثامن في دورات ماسترز الألف نقطة، في الدور المقبل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الخامس عشر أو الفرنسي أرتور كازو.

وفقد النروجي كاسبر رود فرصة المشاركة في بطولة "أيه تي بي" الختامية التي يخوضها أفضل ثمانية لاعبين خلال العام، بسقوطه أمام الألماني دانيال التماير 3 6 و5 7.

وكان رود بلغ نصف نهائي الدورة العام الماضي ونهائي نسخة عام 2022، لكن خروجه المبكر هذا العام قضى على آماله في المشاركة في البطولة الختامية المقررة في تورينو بين 9 و16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويحتل رود المركز الحادي عشر راهنا في السباق على المشاركة في بطولة "أيه تي بي" الختامية برصيد 2835 نقطة ولا يستطيع اللحاق حسابيا بالإيطالي لورنتسو موزيتي صاحب المركز الثامن الذي يملك 3685 نقطة.

فاشرو يتفوق مجددا على ابن خالته

وتأهل فالنتين فاشرو من موناكو بفوزه على ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش 6 7 (9 11) و6 3 و6 4.

وتكرر سيناريو اللقاء الشهير بين اللاعبين في نهائي شنغهاي لماسترز الألف خلال الشهر الحالي عندما تقدم ريندركنيش في المجموعة الأولى بعد جولة فاصلة حسمها بصعوبة 11 9 وأنقذ ثلاث كرات حاسمة لمنافسه للفوز بها.

لكن فاشرو فاز بالمجموعتين التاليتين ليجدد فوزه على قريبه.

ويلتقي فاشرو في ثمن النهائي مع البريطاني كاميرن نوري الذي حقق المفاجأة باقصائه الإسباني كارلوس الكاراس الأربعاء.

في المقابل، انسحب البلغاري غريغور ديميتروف من مباراته امام الروسي دانيال مدفيديف بداعي الاصابة.

وكان ديميتروف (34 عاما) يخوض أول دورة له منذ اصابة بالغة تعرض له في كتفه في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون عندما كان يتقدم على الايطالي يانيك سينر بمجموعتين نظيفتين.

وتخطى ديميتروف الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار في الدور الاول.