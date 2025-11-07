دوري أن بي ايه: صنز يستعيد توازنه ويلحق الخسارة ثالثة تواليا بكليبرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : استعاد فينيكس صنز توازنه وألحق الخسارة الثالثة تواليا بضيفه لوس أنجليس كليبرز عندما تغلب عليه 115 102 الخمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين صنز الذي حقق فوزه الرابع في تسع مباريات حتى الآن معوضا خسارته امام مضيفه غولدن ستايت ووريرز 107 118 الأربعاء، الى جايلن غرين الذي كلل عودته الى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة، بتسجيله 29 نقطة.

وأصيب غرين الذي كان انتقل الى فينيكس هذا الصيف ضمن صفقة انتقال كيفن دورانت إلى هيوستن روكتس، بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال المعسكر التدريبي الاعدادي للموسم وغاب عن أول ثماني مباريات لصنز.

لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عاد بقوة مسجلا 10 من أصل 20 تسديدة، وحقق ست ثلاثيات قياسية في أول ظهور له مع صنز.

وأضاف غرين ثلاث متابعات ومثلها تمريرات حاسمة خلال 23 دقيقة فقط.

وقال غرين مبتسما عقب نهاية المباراة: "شعرت بالسعادة بعودتي الى اللعب. كنت أقول للجميع في فريقي إنني لم أستطع حتى أخذ قيلولة كاملة، وكنت متشوقًا للعودة إلى أرض الملعب".

وأضاف "لقد كان عملا شاقا جدا. شكرا جزيلا للجهاز الفني والجميع على تعاونهم معي".

وتابع "أنا سعيد بالعودة إلى الملاعب"، مشيرا الى انه لا يزال يعمل جاهدا لاستعادة أفضل مستوياته.

وأردف قائلا "ما زلنا نعمل على ذلك. كان اليوم خطوة رائعة... إنها مدينة رائعة، وفريق رائع، ونأمل أن نحقق المزيد من الانتصارات والأرقام القياسية".

وأضاف ديفين بوكر 24 نقطة مع ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة لصنز الذي غاب عن صفوفه الكندي ديلون بروكس الذي كان ضمن صفقة انتقال دورانت الى روكتس.

وحول صنز تخلفه بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط الأول (48 51) الى تقدم بفارق 14 نقطة عقب نهاية الربع الثالث الذي سجل خلاله 40 نقطة مقابل 23 لضيفه، علما أنه وسع الفارق الى 20 نقطة في احدى فتراته.

وتابع صنز تألقه في الربع الاخير ووسع الفارق الى 25 نقطة قبل أن يقوم مدربه جوردان أوت باستبدال غرين وبوكر قبل 7:14 دقائق من نهاية المباراة والتي انهاها بفارق في صالحه بفارق 13 نقطة.

وبرز البوسني إيفيتشا زوباتش في صفوف كليبرز الذي غاب عن صفوفه أبرز ركائزه الاساسية كواهي لينرد المصاب بالتواء في كاحله الأيمن وجيمس هاردن لأسباب شخصية.

وهي الخسارة الثالثة تواليا لكليبرز والخامسة في ثماني مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وسجل إيفيتشا 23 نقطة مع 11 متابعة، فيما اكتفى وافده الجديد لاعب الارتكاز برادلي بيل بتسجيل خمس نقاط فقط في عودته للمرة الاولى الى فينيكس منذ رحيله هذا الصيف الى صفوف كليبرز.

وتعرض بيل الذي اضطر صنز الى دفع تعويض قيمته 96 مليون دولار لفسخ عقده في نهاية الموسم الماضي بعد موسمين مليئين بالإصابات، لصيحات استهجان. لعب 19 دقيقة فقط، إذ لا يزال يتعافى من جراحة في ركبته اليمنى خضع لها في أيار/مايو الماضي.