أيه تي بي الختامية: أوجيه-ألياسيم يهزم شيلتون وينعش آماله

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : أنعش الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف ثامنا عالميا آماله في بلوغ نصف نهائي بطولة أيه تي بي الختامية لكرة المضرب، بفوزه الضعب على الأميركي بن شيلتون الخامس 4 6 و7 6 (9 7) و7 5 الأربعاء في تورينو في الجولة الثانية من منافسات مجموعة "بيورن بورغ".

واحتاج أوجيه ألياسيم الى ساعتين و22 دقيقة لقلب الطاولة على شيلتون وتحقيق فوزه الاول في النسخة الحالية بعد خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر الثاني 5 7 و1 6 الإثنين.

وعزز أوجيه الياسيم حظوظ سينر في بلوغ دور الاربعة حيث يكفيه الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث لاحقا لضمانه قبل الجولة الثالثة الاخيرة.

وهو الفوز الثاني لأوجيه ألياسيم على شيلتون في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن بعد الأول في دور الـ32 لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس العام الماضي.

وكان الأميركي صاحب الافضلية في المجموعة الاولى عندما كسر إرسال الكندي في الشوط الرابع وتقدم 3 1 وكان بإمكانه حسم نتيجتها في صالحه في الشوط التاسع والارسال بحوزته عندما كان متقدما 5 3، لكن الكندي الذي عانى من إصابة في ربلة الساق أمام سينر، رد له التحية مقلصا الفارق الى 4 5.

ونجح شيلتون في كسر ارسال اوجيه ألياسيم في الشوط العاشر وكسب المجموعة 6 4 في 36 دقيقة.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثانية ونجح كل منهما في الحفاظ على ارساله حتى الشوط الثاني عشر (6 6) فتم الاحتكام الى شوط فاصل سيطر اللاعب الكندي على مجرياته في البداية حيث تقدم 3 0 و5 2 قبل ان ينجح الاميركي في ادراك التعادل 6 6، لكن أوجيه ألياسيم نجح في حسمه في صالحه 9 7 وبالتالي المجموعة في 61 دقيقة.

ولم تختلف الحال في المجموعة الثالثة الحاسمة وفرض التعادل نفسه حتى الشوط العاشر (5 5) قبل أن يكسر الكندي إرسال الأميركي في الشوط الثاني عشر ويحسم المجموعة في صالحه 7 5 في 46 دقيقة.

وقال أوجيه ألياسيم "بعد مجموعة أولى صعبة، تمكنت من التصدي لإرساله بشكل أفضل، كانت معركة ذهنية صعبة".

وأضاف اللاعب الذي بلغ المباراة النهائية لدورة باريس لماستسر الالف نقطة قبل أن يخسر امام سينر: "إنه لأمر مُجزٍ جدا بالنسبة لي، في نهاية عام رائع، أن أفوز بمباراة أخرى في بطولة أيه تي بي الختامية، بعد ثلاث سنوات من فوزي الأول".

وبات الكندي، البالغ من العمر 25 عامًا، بحاجة الى الفوز على زفيريف الجمعة لبلوغ نصف نهائي البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام.