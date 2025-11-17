نجم يوتيوب جيك بول سينازل بطل العالم السابق جوشوا

الرياص - اسماء السيد - لندن : يواجه نجم منصة يوتيوب الأميركي جيك بول، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا في ميامي الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت شركة "ماتش روم بوكسينغ" الإثنين.

وتقام المواجهة بين بول الذي تحول من نجم على الإنترنت إلى ملاكم محترف، وجوشوا (36 عاما) بطل العالم الموحد مرتين سابقا، في مركز كاسيا بولاية فلوريدا في 19 كانون الأول/ديسمبر.

سيُبث النزال مباشرة عبر منصة نتفليكس، ويتألف من ثماني جولات مدة كل منها ثلاث دقائق.

ويملك بول (28 عاما) سجلا من 12 انتصارا مقابل خسارة واحدة، وكان تغلب على أسطورة الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون في تكساس في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

كما فاز بقرار جماعي على المكسيكي خوليو سيسار تشافيس جونيور في حزيران/يونيو، وكان من المقرر أن يواجه الأميركي جيرفونتا ديفيس هذا الشهر قبل أن يُلغى النزال إثر دعوى مدنية قُدّمت ضد بطل رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي ايه) للوزن الخفيف.

وقال بول "هذه ليست محاكاة بالذكاء الاصطناعي، هذا يوم الحساب".

وأضاف "نزال احترافي في الوزن الثقيل ضد بطل عالمي نخبوي في أوج عطائه. عندما أهزم أنتوني جوشوا، ستختفي كل الشكوك ولن يتمكن أحد من إنكار أحقيتي في المنافسة على لقب عالمي".

وتابع: "إلى كل من يكرهني، هذا ما أردتموه. وإلى شعب المملكة المتحدة، أنا آسف. يوم الجمعة 19 ديسمبر (كانون الأول)، تحت الأضواء في ميامي… سيتم تمرير الشعلة، وسيُهزم عملاق بريطانيا".

من جهته، قال جوشوا الذي لم يخض أي نزال منذ خسارته أمام مواطنه دانيال دوبوا في ملعب ويمبلي في أيلول/سبتمبر 2024 خلال نزال لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف): "إنها فرصة كبيرة".

وأضاف: "سواء أعجبكم الأمر أم لا، أنا هنا لتحقيق أرقام ضخمة، وخوض نزالات كبيرة، وتحطيم كل الأرقام القياسية، بينما أبقى هادئا ومتزنا".