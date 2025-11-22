بطولة ألمانيا: بايرن يقلب الطاولة على فرايبورغ ويستعيد توازنه

الرياص - اسماء السيد - برلين : قلب بايرن ميونيخ المتصدر وبطل الموسم الماضي الطاولة على ضيفه فرايبورغ عندما حول تخلفه بثنائية نظيفة الى فوز كبير 6 2، مستعيدا توازنه السبت في ميونيخ في المرحلة الحادية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ووجد العملاق البافاري نفسه متخلفا بهدفين في 17 دقيقة عبر الياباني يويتو سوزوكي اثر تمريرة من ناتياس غينتر (12) والسويسري يوهان مانزامبي اثر تمريرة من يان نيكلاس بيستي (17).

وقلص الواعد لينارت كارل (17 عاما) الفارق بعد خمس دقائق اثر تمريرة من ميكايل أوليسيه (22)، قبل أن يرد التحية الى الدولي الفرنسي عندما مرر له كرة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واندفع بايرن ميونيخ بقوة في الشوط الثاني، وبعدما ألغي له هدف لكارل بداعي التسلل (52)، منحه المدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو التقدم للمرة الاولى في المباراة بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق (55)، قبل أن يعزز هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين بالرابع (60).

ورفع كاين رصيده الى 14 هدفا في صدارة هدافي البوندسليغا.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة واعده كارل (71) فدخل مكانه السنغالي نيكولاس جاكسون الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 78 اثر تمريرة من أوليسيه الذي اختتم المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه (84).

وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني الى سكة الانتصارات بعدما أفلتوا من الخسارة الاولى هذا الموسم بخطفهم التعادل في الوقت بدل الضائع من مباراتهم ضد ضيفهم أونيون برلين (2 2) قبل فترة التوقف الدولية.

وقال كارل في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية: "تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين، كانت بداية صعبة. لكننا عدنا بشكل جيد، وسجلنا ستة أهداف. سارت الأمور على ما يرام في النهاية".

من جهته، أشاد زميله ألكسندر بافلوفيتش الذي صنع هدف كاين، بكارل قائلا: "لم أرَ لاعبًا يتمتع بمثل هذه الثقة بالنفس في سنه. إنه لاعب رائع، ومن الممتع اللعب معه".

أما كاين فقال للصحافيين إن فريقه "أظهر قوةً في القتال. في الشوط الثاني، امتلكنا طاقةً أكبر. قدمنا أداءً جيدًا مع الكرة وبدونها، وأظهرنا الوجه الحقيقي لبايرن ميونيخ".

ليفركوزن يعود إلى سكة الانتصارات

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر الجديد وصيفه الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي باير ليفركوزن الذي عاد بدوره الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 3 1.

وحسم ليفركوزن نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الثلاثية عبر يوناس هوفمان اثر تمريرة من الاسباني اليخاندرو غريمالدو (9) والبوركينابي إدمون تابسوبا اثر تمريرة من الاسباني الاخر أليكس غارسيا (25) والأميركي مالك تيلمان اثر تمريرة من التشيكي باتريك شيك (33).

وسجل اصحاب الارض هدف الشرف عبر السلوفاكي دينيس فافرو (58).

ورفع ليفركوزن رصيده الى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ الثاني سابقا والذي يستضيف فيردر بريمن الاحد في ختام المرحلة، فيما مني فولفسبورغ بخسارته الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

وجاء فوز بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في توقيت مناسب وقبل سفرهما الى انكلترا حيث يحل العملاق البافاري ضيفا على ارسنال متصدر البريمرليغ الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يتقاسمان صدارتها بالعلامة الكاملة مع إنتر ميلان الايطالي، وليفركوزن ضيفا على مانشستر سيتي الثلاثاء.

وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا وفي فوز في المتناول عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه شتوتغارت 3 3.

وكان دورتموند في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الاول بهدفين لقائده الدولي إيمري دجان (34 من ركلة جزاء) وماكسيميليان باير اثر تمريرة من الدولي الغيني سيرهو غيراسي (41)، لكن الضيوف ردوا بثنائية للدولي دنيز أونداف (47) اثر تمريرة من الدولي المغربي بلال الخنوس، و(71) اثر تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتادت (71).

ومنح البديل كريم أدييمي التقدم مجددا لدورتموند (89)، لكن أونداف فرض نفسه نجما للمباراة بتحقيقه الهاتريك (90+1).

ولحق دورتموند الذي يستضيف فياريال الاسباني الثلاثاء في دوري الابطال، بلايبزيغ الى المركز الثاني برصيد 24 نقطة لكل منهما، فيما رفع شتوتغارت رصيده الى 22 نقطة في المركز الخامس.

وصعد أينتراخت فرانكفورت الى المركز السادس بفوزه الكبير على مضيفه كولن 4 3.

وكان كولن البادئ بالتسجيل عبر البولندي ياكوب كامينسكي (4)، لكن فرانكفورت الذي سيستضيف أتالانتا الايطالي الاربعاء المقبل في دوري الابطال، رد برباعية للبلجيكي أرتور ثيت (39) والسوري محمود داوود (45+6) وجوناثان بوركاردت (60 و63)، قبل أن يقلص ماريوس بولتر (83) ولوكا فالدشميدت (90+4) الفارق لأصحاب الارض.

ورفع فرانكفورت رصيده الى 20 نقطة مقابل 14 لكولن التاسع.

وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ بفوز كبير على حساب مضيفه هايدنهايم بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها الاندونيسي كيفين ديكس (45+1 من ركلة جزاء) والبوسني هاريس تاباكوفيتش (55) والياباني شوتو ماشينو (76).

وحقق أوغسبورغ فوز صعبا على ضيفه هامبورغ بهدف وحيد سجله أنطون كاده (76) في مباراة أكملها صاحب الارض بعشرة لاعبين اثر طرد كيفين شيوتربيك لتلقيه الانذار الثاني (81).