ترامب في الواجهة خلال سحب قرعة مونديال 2026

الرياص - اسماء السيد - واشنطن (الولايات المتحدة) : تُسحب قرعة كأس العالم 2026 لكرة القدم في واشنطن الجمعة، بمشاركة بارزة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفل غص بالنجوم وسيرسم مسار المنافسة في أول نسخة تضم 48 منتخباً.

وقبل انطلاق القرعة في مركز كينيدي للفنون، منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الذي تربطه علاقة وثيقة بترامب، الرئيس الأميركي أول جائزة سلام يطلقها فيفا.

وقال فيفا إن الجائزة "تكرّم الجهود الكبيرة للأشخاص الذين يوحّدون الشعوب ويمنحون الأمل للأجيال المقبلة".

ووصف ترامب الجائزة بأنها "واحدة من أعظم التكريمات في حياتي".

وسيُقام المونديال الأكثر تعقيدا من الناحية اللوجستية في التاريخ بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 11 حزيران/يونيو حتى 19 تموز/يوليو، مع إضافة 16 منتخباً جديداً إلى الحدث العالمي، ليصبح العدد 48 فريقا بدلا من 32 في نسخة قطر 2022.

شارك في تقديم الحفل عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم التي شاركت في قرعة مونديال ألمانيا 2006 والممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت، وتخللته عروض موسيقية لفرقة "فيليدج بيبول" وروبي وليامس وأندريا بوتشيلي.

كما سيساهم في سحب القرعة نجوم كبار مثل أسطورة كرة القدم الأميركية توم بريدي، وأيقونة هوكي الجليد الكندي واين غريتسكي، والنجم السابق في دوري السلة الأميركي شاكيل أونيل.

وجعل ترامب من كأس العالم حدثاً محورياً في ولايته الثانية وفي احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل.

لكنّه أدخل السياسة الداخلية في التحضيرات، مهدداً بنقل مباريات المونديال من المدن التي يديرها الديموقراطيون إذا اعتبر الظروف "غير آمنة".

وقال ترامب مؤخراً: "سأتصل بجاني، رئيس الفيفا الرائع، وأقول له: لننقلها إلى مكان آخر. وسيقوم بذلك".

وحضر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الحفل.

ورغم توتر علاقات ترامب مع جارتيه في الأشهر الأخيرة، أشاد بالقادة على "التعاون المتميز" في تنظيم البطولة المقبلة.

وفي حادث سياسي آخر مرتبط بالقرعة، هددت إيران بمقاطعة الحفل بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، لكن في النهاية كان من المقرر حضور المدرب أمير قلعة نوي.

وتستضيف الولايات المتحدة 11 من أصل 16 ملعباً، فيما تستضيف المكسيك ثلاثة وكندا اثنين.

وسيُقام اللقاء الافتتاحي في ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي، بينما تستضيف ملعب "ميتلايف" قرب نيويورك المباراة النهائية.

الأرجنتين تدافع عن لقبها

الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه هم أبطال العالم بعد الفوز باللقب الثالث في قطر 2022.

وسيبلغ ميسي 39 عاماً خلال البطولة، لكنه قال هذا الأسبوع لشبكة "إي إس بي إن": "آمل أن أكون هناك. قلت سابقاً إنني أحب أن أشارك".

وتتصدر الأرجنتين قائمة المصنفين الأوائل إلى جانب أبطال أوروبا إسبانيا، والبرازيل صاحبة الرقم القياسي بخمسة ألقاب، وفرنسا وألمانيا وإنكلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى الدول الثلاث المضيفة.

وأتاح قرار توسيع البطولة الفرصة لعدد من المنتخبات التي تشارك لأول مرة، مثل الرأس الأخضر والأردن وكوراساو.

ورغم أن التوسعة لم تلقَ ترحيب الجميع، أكد رئيس تطوير كرة القدم العالمية في فيفا الفرنسي أرسين فينغر هذا الأسبوع أنه "تطور طبيعي" وأن 48 منتخباً هو "العدد المناسب".

وسيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة من أربعة منتخبات، يتأهل منها الأول والثاني، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.

ولأول مرة، سيتم فصل المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفاً، ما يعني أن إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنكلترا لن تلتقي قبل نصف النهائي، بشرط تصدرها مجموعاتها.

ولا تزال ستة مقاعد في النهائيات تُحسم عبر الملحق، حيث سيكون الفائزون من بين المصنفين الأدنى، ما يجعل الكبار يسعون لتجنب مواجهة محتملة مع إيطاليا، بطلة العالم 2006 التي غابت عن آخر نسختين.