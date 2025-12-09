عاجل: قرار أميركي صادم.. مباراة مصر وإيران في المونديال للمثليين!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قررت اللجنة الأميركية في سياتل المنظمة لمونديال 2026 جعل مباراة مصر وإيران في المونديال والمقرر لها 26 يونيو (حزيران) مخصصة للاحتفال بالمثليين، الأمر الذي يشكل صدمة للقاهرة وطهران.

وفي تطور يعتبر مفاجأة صادمة لعشاق كرة القدم، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2026 في سياتل الأمريكية عن تخصيص مباراة مصر وإيران كـ«مباراة فخر» احتفالاً بالمجتمع المثلي.

وذكرت «بي بي سي» أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة العالمية اختارت مباراة مصر وإيران المقرر إقامتها يوم 26 يونيو (حزيران) 2026 على ملعب لومن فيلد في سياتل، رغم أن كلا البلدين يجرمان العلاقات المثلية بعقوبات قاسية تصل إلى الإعدام في إيران والاعتقال في مصر.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» «تتزامن هذه الاحتفالية مع نهاية أسبوع «الكرامة والفخر» الرسمي في المدينة، حيث ستشهد احتفالات فنية وثقافية تعبر عن التنوع والشمول، بما في ذلك معارض فنية من فنانين محليين في ولاية واشنطن لدعم المثليين».

وأثار هذا الإعلان، موجة من الجدل الدولي، مع مخاوف من صراع دبلوماسي يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في موقف محرج، خاصة بعد تجربة كأس العالم 2022 في قطر حيث منعت فيفا رموز الدعم للمثليين.

وتعد بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام لأول مرة في ثلاث دول أمريكية الشمالية «الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك» الأكبر في التاريخ بـ48 منتخباً و104 مباريات، مما يعكس توسعاً جغرافياً وثقافياً.

أُجريت القرعة النهائية في 13 ديسمبر 2025، حيث وقعت مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، وتقام مباراة مصر وإيران كثالثة لكلا المنتخبين في الجدول.

وتعرف سياتل إحدى المدن المضيفة الـ11 في الولايات المتحدة بتاريخها في دعم المثليين.

وفي رد فعل مباشر وسريع أعلنت مصر، وتحديداً الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم قبول هذا التوجه والاعتراض عليه رسمياً بصورة واضحة في الملعب في حال لم يتم التراجع عنه، فيما أعلنت إيران عن التقدم بشكوى للفيفا.

